Az Országgyűlés az év végéig felfüggesztheti és felülvizsgálhatja az összes kiemelt beruházást

Országgyűlés;tanácskozás;Vitézy Dávid;törvényjavaslatok;általános vita;éjjel;Magyar Péter;

2026-09-09 08:30:00 CEST

A parlamenti képviselők hajnalig üléseztek, több törvényjavaslat általános vitája zajlott. Ezek célja az Orbán-kormány idején elfogadott, az ország működését, fejlődését akadályozó, nehezítő, vagy éppen magánérdekeket szolgáló jogszabályok módosítása.

Az egyes budapesti ingatlanok fejlesztésével és vagyonkezelésével, valamint közúti közlekedéssel összefüggő törvények, az építészeti törvény és a büntetőjogi törvények módosítását célzó törvényjavaslatok általános vitáival kedd estétől egészen hajnalig folytatta munkáját az Országgyűlés. Több előterjesztésnek Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter volt a gazdája. Mint elmondta, az Országgyűlés 1870-ben döntött arról, hogy létrehozza Fővárosi Közmunkák Tanácsát, most pedig újra létrehozzák Fővárosi Közfejlesztések Tanácsaként ezt az együttműködési fórumot a kormány és a főváros között. A testületet a miniszterelnök és a főpolgármester vezetnék, és kormány, illetve a fővárosi közgyűlés által megválasztott tagokból állna.

Lapunk korábban a tárgyalt törvényjavaslatok témáival külön is foglalkozott, a közlekedési és beruházási miniszter kiemelte, korrigálják azt, hogy a korábbi kormányzat egyes közterületeket elvett a fővárostól. – Az V. kerületi önkormányzatnak adott közterületek és a Duna-parti területek újra a fővároshoz kerülnek, a Planetárium visszakerül állami működtetésbe, és a Városliget három területének – a Dózsa György út menti rész, a Közlekedési Múzeum telke, és a volt Petőfi Csarnok helye – parkfunkcióit is visszaadják, és józsefvárosi pályaudvar területeit visszaveszik köztulajdonba, valamint gazdát találnának a budai Vár fejlesztésének is:

Az építészeti törvény átalakításának fő célja a kiemelt beruházásokra vonatkozó rendelkezéseket módosítása. – A kiemelt beruházások rendszere Európa legtöbb országában létező jogi eszköz, azonban az elmúlt években a korábbi kormány ezt olyan mértékben facsarta ki, használta túl és fordította a magánérdek szolgálatába, hogy célját kiüresítette, és gyakorlatilag haszonszerzési céllal működött. Kiemelt ingatlanfejlesztőket juttattak extraprofithoz, mindenféle urbanisztikai, városfejlesztési szempontok nélkül – ismertette Vitézy. Közölte, a kormány arra tesz javaslatot, hogy a kiemelő rendeleteket függesszék fel, és december 31-ig vizsgálják felül. Emellett kezdeményezik azt is, hogy a kiemelt státuszú beruházások a kiemeltséget ne tarthassák fenn, ha nem tartják be a környezetvédelmi szabályozásokat: Itt elsősorban az elmúlt években idetelepített akkumulátorgyárak környezetszennyező tevékenységeinek a megfékezésére utalt.

A parlament a büntetőjogi törvények közül – Bódis Péter az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára ismertetése alapján – tizennégy jogszabályt módosíthat. Ezek érintik a büntetőjogi kódexek mellett a nemzetközi bűnügyi együttműködésre vonatkozó törvényeket, a telekommunikációs jog területet, valamint ezekkel összefüggésben néhány ágazati törvényt is, jórészt az uniós szabályokhoz igazítva. – Ha az EU-ban kialakított környezetvédelmi, büntetőjogi szabályokat Magyarországon is alkalmazzák, azzal az ország környezete válik védettebbé - mondta az államtitkár. Megjegyezte, új bűncselekményként jelenik meg az uniós környezetvédelmi jogszabályok megszegése, módosul a környezet- és a természetkárosítás tényállása és a büntetőjogi védelem új, súlyosabb eredményekre is kiterjed. A kiterjesztett vagyonelkobzás bevezetése, az embercsempészekkel szembeni fellépés szigorítás a szervezett bűnözés elleni küzdelemben is előrelépést jelenthet.