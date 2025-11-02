Tíz idegenlégióssal lett bajnok az Istenhegy FC, de ez nagyon jól van így

Bár a lapok nem foglalkoztak vele nagy terjedelemben, az Istenhegy FC – tíz idegenlégióssal a soraiban – idén megnyerte a bajnokságot. Japán kapusuk 25 meccsen csak 24 gólt kapott (higgyék el, ez nagyon jó arány), a csapatszellemről pedig Pete Roscoe, egy szakállas, köpcös liverpooli srác gondoskodik. Igaz, hogy a csapat nevét ki-ki a maga dialektusában ejti, de amíg itt vannak, életüket és vérüket áldozzák érte.