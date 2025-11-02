Ahogy a francia vádhatóság vezetője jellemezte, nem az az Ocean's Eleven-filmek profijai rabolták ki a világhírű múzeumot. Az ékszereket és egy rablót még mindig keresnek.
Bár a lapok nem foglalkoztak vele nagy terjedelemben, az Istenhegy FC – tíz idegenlégióssal a soraiban – idén megnyerte a bajnokságot. Japán kapusuk 25 meccsen csak 24 gólt kapott (higgyék el, ez nagyon jó arány), a csapatszellemről pedig Pete Roscoe, egy szakállas, köpcös liverpooli srác gondoskodik. Igaz, hogy a csapat nevét ki-ki a maga dialektusában ejti, de amíg itt vannak, életüket és vérüket áldozzák érte.
Kisebb ünnepséget tartottak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a napokban: a Budapest Airport vezetése fejezte ki elismerését három spotternek, azaz amatőr repülőgépfotósnak. Nemrégiben ugyanis fotóiknak szerepe volt abban, hogy biztonságosan landolhatott egy sérült repülőgép.