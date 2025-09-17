A néző, a rajongó, a műélvező szempontjából Robert Redford pályája teljesnek mondható, önmagában is csodálatos gyűjteményt alkotnak a szerepei, az amerikai film egy hosszú korszakának kisebb archívumát. Még a vonzó, jóképű, „klasszikus” sztárok közé tartozott, akiben azért idővel feltámad a színész, és művészegyéniségük egyre több érett, mélységekbe hatolni képes vonásokkal gazdagodik.
Révai József elhíresült kijelentése szerint „a legrosszabb orosz film is jobb, mint egy amerikai”, de az 1980-as évek magyar panellakói aztán mégis a Magányos farkas című Chuck Norris akciófilm vetítésére özönlöttek a szomszédba, ha akadt egy kultúros, aki a művelődési otthonból hazavihette hétvégére a város egyetlen „képmagnóját”, vagyis videóját, ami akkor annyiba került, mint egy autó.
James Woods Golden Globe- és Emmy-díjas amerikai filmsztár bejelentette visszavonulását a színészettől, mivel konzervatív nézetei miatt nehezen jut játéklehetőséghez - írja a Variety.com filmes portál nyomán az MTI. Vasárnap estére azonban megjött a cáfolat.