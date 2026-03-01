Bell: Goodfriend remek munkát végzett (fotók)

A magyar és az amerikai kormány között sok területen kiváló az együttműködés, miközben vannak kihívások, amelyeket együtt kell megoldaniuk - jelezte az Egyesült Államok új magyarországi nagykövete az MTI-nek adott interjújában, hangsúlyozva: ő személy szerint minden téren hozzá szeretne járulni az amerikai-magyar kapcsolatok elmélyítéséhez. Colleen Bell a korábbi helyettesének, André Goodfriendnek Budapestről történt hirtelen távozása kapcsán azt mondta, "André kitűnő munkát végzett az amerikai politika megismertetésében és megmagyarázásában."