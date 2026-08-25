Római kori amfiteátrum falmaradványai kerülhettek elő - Fotók

A 3-4. századból való falmaradványok feltárása Szombathelyen, a Kálvária-dombnál augusztus 29-én. A kőtömbök egy nagy római kori épületre engednek következtetni, és lehet, hogy egy 4-5 ezer férőhelyes amfiteátrum falmaradványaira találtak a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum régészei.