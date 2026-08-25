Tízéves bírósági procedúra után két év négy hónap börtönre és 3000 eurós bírság, valamint a perköltség megfizetésére ítélték az olasz Franco Malossót műkincshamisításért, engedély nélküli építkezésért és védett tájképi elemek lerombolásáért. A férfi egy ógörög amfiteátrumot épített, amit fizetség ellenében lehetett megnézni.
A 3-4. századból való falmaradványok feltárása Szombathelyen, a Kálvária-dombnál augusztus 29-én. A kőtömbök egy nagy római kori épületre engednek következtetni, és lehet, hogy egy 4-5 ezer férőhelyes amfiteátrum falmaradványaira találtak a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum régészei.