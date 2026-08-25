Garázsra kért engedélyt, és amfiteátrumot hamisított

Olaszország;történelemhamisítás;amfiteátrum;

2026-08-25 19:41:00 CEST

Tízéves bírósági procedúra után két év négy hónap börtönre és 3000 eurós bírság, valamint a perköltség megfizetésére ítélték az olasz Franco Malossót műkincshamisításért, engedély nélküli építkezésért és védett tájképi elemek lerombolásáért. A férfi egy ógörög amfiteátrumot épített, amit fizetség ellenében lehetett megnézni.

Az olasz Franco Malosso hazája északi, venetói régiójában, Arcugnano mellett húsz évvel ezelőtt létesített ötszáz négyzetméteren egy ókori régészeti együttest, amelyet a turisták 40 euró (15 000 forint) ellenében látogathattak meg.

A TripAdvisoron az odalátogatók a bejegyzésekben dicsérték a helyet és az azt bemutató – vélemények szerint rendkívül ügyesen kommunikáló – Malossót is, aki egy festői hegyoldalban a bíróságon bemutatott bizonyítékok szerint egy helyi céggel lépcsősort, ülőhelyeket építtetett, majd antikizáltatta azokat, továbbá saját maga ásott egy kis tavat, ami körül betonoszlopokat és gipszből formált szobrokat helyezett el.

Az állította, hogy a színház lépcsőzetes üléssorait 2000 évvel ezelőtt görögök készítették, miközben a 21. században, gépekkel hozták őket létre: újonnan bányászott köveket szállítottak hozzájuk Pugliából, ezeket cementtel rögzítették, míg a támfalak tetejét polisztirolból készítették.

A Corriere della Sera szerint Malosso a látogatóknak elmondta, hogy a helyszín a világ egyik „legrégebbi és legnagyobb amfiteátruma”, amelynek története egészen i. sz. 393-ig nyúlik vissza. Azt állította, hogy Julius Caesar is ellátogatott oda, amikor Kleopátrával együtt visszatért Egyiptomból Rómába, és hogy Shakespeare drámájának kitalált szereplője, Rómeó Júliája ott élt egy régi templomban. A férfi koncerteket és előadásokat is tartott a helyszínen, amely három néven is futott: Anfiteatro Berico, Anfiteatro Marittimo Berico és Anfiteatro Porta degli Angeli.

Ugyanakkor bárki, aki minimális ismeretekkel rendelkezik az ókorról, megállapíthatta, hogy valami nem stimmel. A Malosso által épített „amfiteátrum” legyező formájú – ez a görög színházak alaprajza – volt, nem ovális, stadionszerű. Nem lehetett tengeri (marittimo) sem, mert a tenger 70-80 kilométerre van Arcuganótól. Nem létezett az Angyalok kapuja sem a területen. Ráadásul a görögök Olaszországnak csak a déli részeire jutottak el, ennyire északra nem.

A gyanú 2016-ban, két évvel a nyitás után merült fel a túlzásokat, hamis állításokat tartalmazó történetekkel kapcsolatban.

A rendőrség által felkért régészek felfedezték, hogy az „ősi” építmény üvegszálas anyagokat, papírmasé oszlopokat, vakolt tömböket és gipszszobrokat tartalmaz a 2000-es évek elejéről. A műholdfelvételekből kiderült, hogy Malosso először egy dombot tüntetett el, majd a megtisztított területen építette fel a hamis ókori műemléket.

Az persze kérédés, hogy a látogatóknak miért nem szúrtak szemet a betonoszlopok és gipszszobrok, és az sem, hogy ahol a színpadnak kellene lennie, egy festői tavacska van.

Az ellentmondások egy rendőrségi tisztviselőnek tűntek fel, aki 2016 októberében értesítette a Vicenzától öt kilométerre lévő hamisítványokról a kulturális felügyelőséget. A helyszínre a helyi örökségvédelem és a rendőrség Nucleo Tutela Patrimonio Artistico (TPC) osztálya érkezett ki (ezt egyszerűen csak művészeti kommandónak nevezik) a vizsgálatokat lefolytatni. A hamisítványok olyan szembetűnők voltak, hogy a TPC parancsnoka „igazi obszcenitásnak” nevezte azokat.

Ráadásul az amfiteátrum az UNESCO védelem alatt álló Berici-hegy oldalában épült. Malosso – aki azt állította, hogy ő csak a terület tulajdonosa, egy a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett vállalat képviselője – eredetileg garázs létesítéséhez kért engedélyt, de az építkezési vállalatot már egy amfiteátrum építésére kérte, hozzátéve, nézzen ki úgy, mintha régi lenne. A turistáknak azt állította, a helyet egy földcsuszamlás után fedezte fel, és 2014-ben tette látogathatóvá.

Egy ilyen színházat a szakértők szerint nem is lehet gyorsan feltárni, évente maximum egy üléssor kiásása lehetséges alapos felmérésekkel és leírásokkal kísért ásatás során. Nem lehet arra engedélyt kapni, hogy valaki feltárjon egy ókori romot a hátsó udvarában.

A helyszínt lefoglalták, és Malossót kötelezték a színház lebontására, de hogy a költséges munkákat ki finanszírozza, nem tudni. Arcugnano önkormányzata 560 000 eurós kártérítési pert indított ellene, hogy megtérítse az állításuk szerint elszenvedett veszteségeket. A város polgármestere nemrégiben azt nyilatkozta a La Repubblicának, hogy nem fog közpénzt költeni a hamisítvány eltüntetésére.