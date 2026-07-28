Augusztusig akár 20 centi körülire apadhat a Velencei-tó, az egységes vízfelület nagyon sok helyen meg fog szűnni

A környezetvédelmi tárca már hozzálátott az ország vízkincsének a felméréséhez. Szerintük a hőhullámok miatt nem lesz Armageddon, mert vízhiány esetén, ha kell, a katonaságot is bevetik a vízszállításhoz.