A környezetvédelmi tárca már hozzálátott az ország vízkincsének a felméréséhez. Szerintük a hőhullámok miatt nem lesz Armageddon, mert vízhiány esetén, ha kell, a katonaságot is bevetik a vízszállításhoz.
Péntek reggel 9 órakor 667 centi volt a Duna vízállása Budapesten.
Több tényező is nehezíti a roncs kiemelését. Újabb szemlét tart a rendőrség a Viking Sigynon.
Megállt a Tisza vízszintemelkedése, Dombrádnál tegnap óta 30 centimétert apadt a folyó – olvasható a hiradó.hu oldalon.Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szóvivőjének közlése szerint már a felsőbb területekről is kevesebb víz érkezik.
A szerda délutáni tetőzés óta már mintegy 10 centimétert apadt Mosonmagyaróvárnál a Lajta, a Rába szintje a csúcshoz képest 70 centit csökkent Ragyogónál, és a folyó gyors ütemben apad, ezért több szakaszon is mérsékelték a készültség szintjét.