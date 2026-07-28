Augusztusig akár 20 centi körülire apadhat a Velencei-tó, az egységes vízfelület nagyon sok helyen meg fog szűnni

szárazság;apadás;Velencei-tó;intézkedések;hőhullámok;vízügyi igazgatóság;élő környezetért felelős minisztérium;

2026-07-28 07:54:00 CEST

A környezetvédelmi tárca már hozzálátott az ország vízkincsének a felméréséhez. Szerintük a hőhullámok miatt nem lesz Armageddon, mert vízhiány esetén, ha kell, a katonaságot is bevetik a vízszállításhoz.

A vízügyi főigazgatóságoktól kaptunk egy olyan előrejelzést, hogy modellszámítások alapján a Velencei-tó vízszintje augusztusra 20 centiméteres tartományba fog kerülni, ami azt jelenti, hogy az egységes vízfelület nagyon sok helyen meg fog szűnni – nyilatkozta a Telexnek Orbán Zoltán, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium sajtófőnöke arról, hogy aggasztó hazánk természetes vizeinek helyzete, miközben a következő hetekben az előrejelzések szerint egész Közép-Európában nálunk lesz a legnagyobb a hőség.

A sajtófőnök elmondása szerint azt jelenti, hogy egymástól elszigetelt, különböző méretű víztestek, tavacskák alakulhatnak majd ki, és ezek között szárazulatok lesznek. – Itt már született egy rövid távú döntés annak érdekében, hogy ezeket a szárazulatokat a víztestek között át lehessen vágni, hogy ökológiai folyosó alakulhasson ki az élőlényeknek. De már arról is szó volt, hogy az aszály folytatódása esetén ezekből az összekötött víztestekből a halakat mentőhalászattal kell megpróbálni kimenekíteni, mivel a vízszint további csökkenése maximum 1-2 hetet adna nekik, utána elpusztulnának.

Jelenleg a mentőhalászat végrehajtója a Magyar Országos Horgász Szövetség, a vízügyi helyettes államtitkárság munkatársai már megkezdték az egyeztetéseket. A minisztérium vezetőinek azzal a nehézséggel is szembe kell nézniük, hogy 16 évig nem létezett környezetvédelmi tárca, de az idő szorít.

– A Velencei-tó teljes rehabilitációjának kidolgozása, benne a vízpótlással ugyanakkor olyan nagyságrendű feladat, hogy ebben nem született még döntés, a tervezési, szakmai egyeztetési fázis még tart – tette hozzá Orbán Zoltán, aki arra a kérdésre, milyen rövid és hosszú távú intézkedések várhatók az aszályhelyzet és a vízhiány kapcsán, közölte, még nem születtek meg ezek a döntések. Ugyanakkor már zajlik az ország vízkincsének a felmérése, a vízleltár. Feltárják felszín alatti vízhelyzetet is, ami hosszabb időt vesz igénybe. A hőség miatt több helyen már akadozó ivóvízellátással kapcsolatban a szóvivő azt mondta, hogy, „a megfelelő szervek a katonaság bevonásával, lajtos kocsival adott esetben oda fogják majd szállítani a vizet, ahol gond van, szóval Armageddon nem lesz”.