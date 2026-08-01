A bélapátfalvi apátsági templomot és látogatóközpontot 2026 májusában adták át a nagyközönségnek, Ternyák Csaba egri érsek áldotta meg ünnepélyes szentmisén. Két hónappal később, a turisztika szezon kellős közepén azonban az Egri főegyházmegye bezárta a komplexumot, további finomhangoló restaurálási és rekonstrukciós munkálatokra hivatkozva. Utánanéztünk, mit jelent ez a finomhangolás.
Az Arcus Temporum fesztivál nyitóhangversenyén valóban ívet rajzolt fel a műsor szerkezete, a régi és a modern találkozott ritkán hallható formában és formátumban a Pannonhalmi Főapátság könyvtártermében.
A kereszténység egyik legfontosabb magyarországi emlékhelyévé teszik az 1061-ben alapított kaposszentjakabi bencés apátság területét a közelmúlt ásatási eredményei, amelyek szerint a monostor egy 9. századi, keresztény Karoling-központ romjaira épült - mondta a Rippl-Rónai Múzeum Igazgatója csütörtökön Kaposváron.