Nyitás után két hónappal be kellett zárni a kétmilliárdért felújított bélapátfalvi apátságot

A bélapátfalvi apátsági templomot és látogatóközpontot 2026 májusában adták át a nagyközönségnek, Ternyák Csaba egri érsek áldotta meg ünnepélyes szentmisén. Két hónappal később, a turisztika szezon kellős közepén azonban az Egri főegyházmegye bezárta a komplexumot, további finomhangoló restaurálási és rekonstrukciós munkálatokra hivatkozva. Utánanéztünk, mit jelent ez a finomhangolás.