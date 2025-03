Történelmet írt a Saul fia: a zsűri Nagydíját is megkapta Cannes-ban

Történelmi sikert ért el Magyarország Cannes-ban, a Saul fia nyerte ugyanis a zsűri Nagydíját. Nemes Jeles László első rendezésű filmje tegnap már két elismerést is bezsebelt, a nemzetközi kritikusok-, és a francia Francois Chalais-díját is kiérdemelte, emellett vasárnap a hangmérnöki díjat is megszerezte. Sophie Marceau úgy nyilatkozott a filmről, hogy a Saul fia lenyűgöző, és soha nem látott még hozzá hasonlót. Az idei Arany Pálmát Jacques Audiard francia rendező kapta a párizsi külváros erőszakos világával szembesülő Srí Lanka-i tamil menekültekről szóló filmjéért, a Dheepanért. A filmfesztiválról készített képgalériánkat ide kattintva nézheti meg!