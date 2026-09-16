Argentínának nyerni kell

Az argentin labdarúgó-válogatott jelen állás szerint nem jut ki a 2018-as labdarúgó világbajnokságra, Lionel Messiék ráadásul a dél-amerikai selejtezősorozat 11. fordulójában a listavezető Brazíliával mérik össze erejüket idegenben, ha nem nyernek az ősi rivális ellen, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerülnek.