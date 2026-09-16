Búcsúmérkőzésen léphet pályára az argentin nemzeti együttesben a nyolcszoros aranylabdás, világbajnok Lionel Messi, aki augusztus végén jelentette be, hogy nem szerepel többet hazája labdarúgó-válogatottjában.
Az argentin labdarúgó-válogatott jelen állás szerint nem jut ki a 2018-as labdarúgó világbajnokságra, Lionel Messiék ráadásul a dél-amerikai selejtezősorozat 11. fordulójában a listavezető Brazíliával mérik össze erejüket idegenben, ha nem nyernek az ősi rivális ellen, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerülnek.
Rájár a rúd mostanában az argentin labdarúgó-válogatottra. A csapat meglehetősen szerény teljesítményt nyújt a világbajnoki selejtezősorozatban. Két mérkőzésen mindössze egyetlen pontot szerzett, ráadásul gólt még nem lőtt az együttes.
Parádés debütáláson van túl Gerardo Tata Martino a Brazíliában világbajnoki ezüstérmet nyert argentin labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányaként: az általa dirigált együttes a nyári vb-döntő visszavágójaként is felfogható szerdai barátságos meccsen 4-2-re verte a németek nemzeti csapatát - Düsseldorfban.
Az argentin labdarúgó-válogatottal játékosként 1986-ban vb-címet nyerő Diego Maradona szerint hazája válogatottja komoly esélyekkel utazik a jövő csütörtökön rajtoló, brazíliai labdarúgó-világbajnokságra.