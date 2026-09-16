Lionel Messi hazai barátságos mérkőzésen köszön el az argentin közönségtől

búcsú;Lionel Messi;visszavonulás;argentin labdarúgó-válogatott;

2026-09-16 10:19:00 CEST

Búcsúmérkőzésen léphet pályára az argentin nemzeti együttesben a nyolcszoros aranylabdás, világbajnok Lionel Messi, aki augusztus végén jelentette be, hogy nem szerepel többet hazája labdarúgó-válogatottjában.

Claudio Tapia, az argentin szövetség elnöke (AFA) számolt be arról, hogy Messi októberben egy hazai barátságos mérkőzésen búcsúzik el a közönségtől.

„Meghívtuk a világ legjobb játékosát, válogatottunk ikonját, kapitányunkat, Lionel Andrés Messit, hogy október 6-án, itt Argentínában méltó búcsút vehessünk tőle”

– írta Tapia a közösségi médiában.

Az idén vb-ezüstérmes argentin válogatott három hazai barátságos mérkőzést játszik szeptember végén és október elején. Október 6-án a Buenos Aires-i Monumental Stadionban Benin lesz az ellenfél, ezen kap szerepet Messi. Ezt megelőzően a csapat szeptember 30-án a cordobai Mario Kempes Stadionban Bolíviával mérkőzik meg, majd október 3-án Buenos Airesben Burkina Faso együttesét fogadja.

Messi augusztus utolsó napján jelentette be, hogy elköszön a válogatottól. Levélpapírra kézzel írt, két és fél oldalas üzenetében úgy fogalmazott: az idei világbajnokság döntőjét követő hosszas gondolkodás után fájó döntést hozott, de megértette, hogy eljött a megfelelő pillanat a búcsúra. Hozzátette: a válogatottban nemcsak a sikeres elmúlt években, hanem azt megelőzően is teljes erőbedobással küzdött, hogy örömet szerezzen és büszkévé tegye az argentin futball szimpatizánsait. Játékoskarrierjére utalva kiemelte, hogy abból már nincs sok hátra, és közben olyan fejezetek zárulnak le, melyek nagy fájdalommal járnak.

„Nincs már több, amit adhatnék. Valamint vannak mögöttem nagyszerű, feltörekvőben lévő fiatal játékosok, akik megérdemlik a válogatottságot” – fogalmazott a 39 éves sztár.

Messi 2005. augusztus 17-én Budapesten csereként lépett először pályára a nemzeti csapatban, de könyöklésért egy perc után kiállították a 2-1-re megnyert barátságos mérkőzésen. Címeres mezben az utolsó találkozója az idei világbajnokság döntője volt, amelyet a dél-amerikai együttes hosszabbításan 1-0-ra elveszített Spanyolországgal szemben. A legendás játékmester 207-szer játszott a válogatottban, 125 gólt szerzett, 2022-ben csapatkapitánya volt a világbajnok együttesnek – az idei előtt 2014-ben is vb-döntős volt –, illetve kétszer nyert Copa Américát.

A csatár klubszinten 2023 nyara óta az Inter Miami játékosa, amellyel 2028 december végéig érvényes a szerződése, előtte 2021-ig az FC Barcelonában futballozott, mellyel négyszer nyert Bajnokok Ligáját, a köztes két évben pedig a Paris Saint-Germaint erősítette.