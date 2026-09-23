Ha olcsók a könyvek, mindegy a tulaj: olvasókat kérdeztünk a Libri jövőjéről

Semmi sem eldöntött még, többen várják a fejleményeket a Libri-Bookline Zrt. tulajdonosi jövőjével kapcsolatban. A potenciális érdeklődőként emlegetett Central Médiacsoport a Népszavának küldött válaszában nem cáfolta, de nem is erősítette meg szándékát. Mindeközben az olvasókat egy ennél hétköznapibb dolog érdekli: a könyvek ára. Legalábbis az általunk megkérdezetteket biztosan.