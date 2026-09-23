A könyvfóliázás és a kötött árak azonnali eltörlését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége

könyvkiadók;Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál;nyílt levél;Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége;Tarr Zoltán;árkötöttség;

2026-09-23 13:12:00 CEST

Nyílt levélben kéri Galambos Ádám, a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetségének (MKÉSZ) elnöke, hogy a Tisza-kormány ígéretéhez híven mielőbb tegyen lépéseket a könyvkiadókat segítő intézkedések kezelésében.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek címzett nyílt levélben hívta fel a figyelmet arra az MKÉSZ, hogy a Tisza-kormány ígéretével ellentétben konkrét lépéseket még nem tett sem a könyvfóliázás, sem pedig a könyvek árkötöttségéről szóló jogszabályok eltörlésében. Tarr Zoltán még júniusban, az Ünnepi Könyvhét megnyitóján jelentette be, mindkét esetben mihamarabb intézkednek, bár konkrét dátumot nem jelölt ki azzal kapcsolatban, hogy mikor kerülhet erre sor. Galambos Ádám, az MKÉSZ elnöke most levelében arra hívta fel a figyelmet, a mihamarabbi intézkedés nem csupán erkölcsi kérdés, hanem elengedhetetlen azért is, hogy a független könyvkiadói szakmát a kormány ne hozza nehéz helyzetbe. Az elnök emlékeztetett, hogy a könyvkiadók számára a karácsonyi időszak nem csupán decemberben, hanem már hónapokkal az ünnepek előtt elkezdődik. A kereskedelmet pedig befolyásolja a bizonytalanság az árkötöttség eltörlésével kapcsolatban, amelynek az lehet a vége, hogy a független könyvkiadók jelentős bevételtől esnek el.

„Nem túlzás kijelenteni, hogy a kötött ár eltörlése most létfontosságú a magyar könyvkiadók számára, a könyvfóliázási törvény megszüntetése pedig erkölcsi kötelessége az új kormánynak”

– fogalmazott az elnök. Galambos egy dátumot is javasolt a döntés véglegesítésére: véleménye szerint az október elején kezdődő 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál kiváló lehetőséget teremtene a jogszabályok eltörlésére.

Az elnök ugyanezt az álláspontot képviselte már múlt héten, egy lapunknak adott nyilatkozatában. Akkor Galambost annak apropóján kérdeztük, hogy a Tisza-kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagot nyújtott be a parlamentnek, amelyben viszont még említés szintjén sem került elő a könyvfóliázás eltörlése.

Bizonyos könyvek fóliázását valójában nem törvény, hanem egy, az Orbán-kormány által 2021 augusztusában kiadott rendelet írja elő, ugyanakkor a gyermekvédelminek nevezett törvény része volt. Ezt sokan csak homofóbtörvényként emlegették, ugyanis ez vezetett ahhoz is, hogy a könyvesboltok bizonyos könyveket nemhogy az üzlet kirakatába, de a kínálat többi részétől is kénytelenek voltak távol tartani, külön helyet szánva nekik. Múlt héten lapunknak nyilatkozott Galambos mellett Gál Katalin is, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke, aki hozzátette, különböző hírek jutottak el hozzá arról, hogy a Tisza-kormány hogyan tervez a két jogszabályon változtatni. Az elnök szerint szó volt arról is, hogy januárban helyeznék hatályon kívül az árkötöttségről szóló törvényt, de felmerült az is, hogy nem törölnék el, csak a szakmai szervezetekkel egyeztetve változtatnának rajta. Gál Katalin szerint ugyanakkor a törvény bevezetésének körülményei miatt erre nincs lehetőség, elkerülhetetlen, hogy első lépésként hatályon kívül helyezzék azt.