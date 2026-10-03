Négy évtized adatait elemezve uniós szinten jelentős visszaesést találtak több gyermekkori vakcina lefedettségében. A Lancet Regional Health – Europe friss tanulmánya szerint a legtöbb országban továbbra is magas az átoltottság, de a romló irány már közegészségügyi kockázatot jelez.
Akinek nincs meg az átoltottsága, vagy orosz vakcinát kapott, egy indulás előtti, majd egy érkezés utáni negatív eredményt kell bemutatniuk.
Az átoltottság esetükben nagyjából 70 százalékos.
Két táborra szakadt az ország: oltottakra és nem oltottakra. Családi, baráti, szerelmi, munkahelyi kapcsolatokat sodor veszélybe az eltérő gondolkodás, ami már-már hitvallássá vált. Az oltottak szerint ők gondolkodnak felelősen, csakhogy az oltatlanok is ezt gondolják magukról. Az oltottak a járványtól, az oltatlanok a vakcinától félnek. Középút nincs, és a feszültség egyre nő.
A politikus azt gyanítja, a Sinopharm-oltás miatt titkolózik a kormány, ezért nem szeretné kiadni az információkat.
A Southwest a hétvégén több mint 1800 járatát törölte. A gyanú szerint alkalmazottaik egy része beteget jelentett, így tiltakozott a koronavírus-oltás kötelezővé tétele ellen.
A dél-európai országban ugyanakkor a hétvégére a 80 százalékot is elérte a koronavírus elleni átoltottság.
„A kormány súlyos bűnt követett el azzal, hogy a kínaiak javaslata ellenére az idősebb korosztály egy részét a Sinopharmmal oltották át. Ha valóban ez a titkolózás oka, az súlyos politikai, erkölcsi és jogi kérdéseket is felvet”.
Az ECDC legfrissebb összesítése alapján ugyanis Magyarország a felnőtt lakosság átoltottságát tekintve a 17. helyre csúszott vissza az EU 27-ek rangsorában.
A nyugati megyékben többen oltakoztak, a keleti országrészben azonban a lakosságnak kevesebb mint a fele tette magát védetté.
Pedig a delta mutáns terjedése miatt pont ez a korosztály a legveszélyeztetettebb.
Az élet fokozatosan visszatérhet a normális kerékvágásba – sütötte el újra jelmondatát a kormány a honlapján és a kabinet Facebook-oldalán.
Számos nyugat-európai országban még kitart az oltakozási lendület.
Ellenállóbb vírusvariánsok, az azokkal szemben csökkenő oltáshatékonyság és a „már nincs veszély” viselkedés Magyarországon is okozhat megint nagy bajt.