Oltatlanok kíméljenek! – szakadnak a kapcsolatok: bármit beáldoznak a vakcinaszkeptikusok

Két táborra szakadt az ország: oltottakra és nem oltottakra. Családi, baráti, szerelmi, munkahelyi kapcsolatokat sodor veszélybe az eltérő gondolkodás, ami már-már hitvallássá vált. Az oltottak szerint ők gondolkodnak felelősen, csakhogy az oltatlanok is ezt gondolják magukról. Az oltottak a járványtól, az oltatlanok a vakcinától félnek. Középút nincs, és a feszültség egyre nő.