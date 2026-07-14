Az idei harmadik francia hőhullám már nemcsak az emberek szervezetét és az erdőket terheli, hanem az ország energiaellátását is. Az EDF három atomreaktort ideiglenesen leállított, több másikat visszafogott, miközben Párizsban múzeumok zártak korábban, a Tour de France pedig rövidebb szakaszra kényszerült.
A csernobili katasztrófát követően a reaktor körül épült szarkofág élettartamát 100 évre tervezték, az építményt azonban tavaly orosz dróntalálat érte.
A Three Mile Island reaktorát 2019-ben állították le azzal az indokkal, hogy gazdaságtalanná vált az üzemeltetése.
Forró víz kilépését észlelték, ami arra utal, hogy a reaktor elérte a „kritikus állapotát”, a nukleáris láncreakció önfenntartóvá vált.
Legalábbis a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint újra dübörög Észak-Korea atomreaktora, és feléledt uránbányája is.
A Kossuth-díjas fizikus 94 éves volt.
A "projekt alapú működéssel" a Budapesti Kutatóreaktor üzemidejének meghosszabbítása is komoly kihívássá vált.
Franciaország 2017-ig bezárna mintegy 17-et a jelenleg működő 58 nukleáris reaktorából - jelentette be hétfőn Nicolas Hulot környezetvédelmi miniszter, megfelelően az előző szocialista kormány azon ígéretének, hogy 2025-ig felére csökkentik az atomenergia arányát a lakossági energiaellátásban.
Noha a beruházásnak az eredeti tervek alapján már két éve neki kellett volna kezdeni, előbb 2020-ra halasztották, majd a jelek szerint most végleg elvetették Vietnam első nukleáris erőművének építését. A kormány ellenőrzése alatt álló Tuoi Tre napilap tudósítása szerint a kabinet döntését a hanoi nemzetgyűlés meg ebben a hónapban hivatalos formában is elfogadja.
Bíróságnál tett panaszt a németországi Aachen városa a belgiumi Tihange atomerőmű ellen – így döntött a városrégiós bizottság egyhangúan hozott határozata szerint. A 2-es számú reaktor újbóli üzembe helyezése ellen tiltakoznak ily módon. Az erőművet 2014 márciusában biztonsági okokra hivatkozva kapcsolták le a hálózatról, de 2015-ben ismét működtetni kezdték. A cél az, hogy a belga hatóságoknál indított eljárással elérjék a reaktor végső bezárását.
A Népszabadság egykori pártrovatának egykori oszlopos tagja, Bencsik András visszatért az eredeti forráshoz, és ismét Moszkva szavait issza, pontosabban a Kreml dicsőségét zengi. Sőt, Putyinnak olyan gesztust készül tenni, ami eddig csak Orbánt illette meg - az orosz elnök (lásd még: gázatyuska, atompapa) sok tízezernyi magyart kap ajándékba. A Demokrata főszerkesztője ugyanis a Békemenetet nyújtja át pántlikával egybekötve, ugyanis megint lesz masírozás, mégpedig azért, hogy a paksi üzletbe senki nem merjen beleszólni. Íme Bencsik okfejtése a hetilap vezércikkében: