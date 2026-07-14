Az MSZMP után most Orbán kedvéért dicsőíti Moszkvát, és Békemenettel fenyeget Bencsik

A Népszabadság egykori pártrovatának egykori oszlopos tagja, Bencsik András visszatért az eredeti forráshoz, és ismét Moszkva szavait issza, pontosabban a Kreml dicsőségét zengi. Sőt, Putyinnak olyan gesztust készül tenni, ami eddig csak Orbánt illette meg - az orosz elnök (lásd még: gázatyuska, atompapa) sok tízezernyi magyart kap ajándékba. A Demokrata főszerkesztője ugyanis a Békemenetet nyújtja át pántlikával egybekötve, ugyanis megint lesz masírozás, mégpedig azért, hogy a paksi üzletbe senki nem merjen beleszólni. Íme Bencsik okfejtése a hetilap vezércikkében: