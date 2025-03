Közpénzen tanul Matolcsy barátnője?

A Pécsi Tudományegyetem jegybank által támogatott doktori iskoláján tanul jelenleg a jegybankelnök szeretője - tudta meg lapunk. Havi 300 ezres ösztöndíja mellé még külön doktori disszertációs témát is kaphatott a PTE-n Vajda Zita. Matolcsy György jegybankelnök barátnője az elérhető adatok szerint a PTE Földtudományi Doktori Iskoláján szerezheti meg a PhD-fokozatát két év múlva. Témája "az ázsiai-magyar kapcsolatok vizsgálata", ez pedig köztudottan Matolcsy egyik szívügye is. Ugyanakkor kettőjük viszonya nemzetbiztonsági kockázatokat is felvet, ám egyelőre nem tudni, az MNB-elnök bevallotta-e házasságon kívüli kapcsolatát az őt átvilágító szolgálatoknak.