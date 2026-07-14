Jakab Zsófia azt írta, nem tudott megfelelő és konstruktív kommunikációt kialakítani az új tulajdonosi joggyakorlóval, és olyan helyzetbe került, amelyben már nem tudta felelősen ellátni a feladatát.
Creative Hungary Nonprofit Zrt. néven folytatja majd működését, segítve ezzel „a hazai kreatívipar nemzetközi láthatóságának növelésére irányuló törekvéseket”.
Jakab Zsófia miniszteri biztosként a saját maga által vezetett állami céget is felügyeli, további 1,5 millió forintért.
Jakab Zsófia emellett a Magyar Divat és Design Ügynökség vezetői posztját is megtartja.
Két tucat céggel, szervezettel kötött tanácsadói szerződést a magyar divatéletet közpénzből fellendíteni hivatott, Orbán Ráhel barátnője által vezetett Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt.