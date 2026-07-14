Azonnali hatállyal távozik a Creative Hungary éléről Orbán Ráhel barátnője

távozás;divatipar;Jakab Zsófia;Creative Hungary Nonprofit Zrt.;

2026-07-14 19:06:00 CEST

Jakab Zsófia azt írta, nem tudott megfelelő és konstruktív kommunikációt kialakítani az új tulajdonosi joggyakorlóval, és olyan helyzetbe került, amelyben már nem tudta felelősen ellátni a feladatát.

Azonnali hatállyal felmondott és távozik a Creative Hungary, korábbi nevén Magyar Divat & Design Ügynökség éléről Orbán Ráhel barátnője - írja a Telex.

Döntését Jakab Zsófia kedden az Instagram-oldalán tett bejelentést. Jakab Zsófia közlése szerint közel tíz év után zár le egy olyan szakmai korszakot, amelyet a magyar divat-, design- és kreatívipar fejlesztésének szentelt. Azt írta, az elmúlt hónapokban igyekezett megfelelő és konstruktív kommunikációt kialakítani az új tulajdonosi joggyakorlóval, mert vezérigazgatóként az ő felelőssége volt a társaság működésének biztosítása és a jogszabályok betartása.

Hozzátette, az elmúlt hetekben olyan helyzet alakult ki, amelyben ezt a feladatot már nem tudta felelősen ellátni. Ennél részletesebben nem fejtette ki, mi vezetett a távozásához.

A Creative Hungary tulajdonosi jogait 2024-től a Nemzetgazdasági Minisztérium gyakorolta.

A kormányváltás után ez a feladat a Kapitány István vezette Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz került.

Jakab Zsófia 2018 óta vezette vezérigazgatóként az állami divatügynökséget, 2024-től pedig a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztosként is dolgozott. Korábban a Magyar Turisztikai Ügynökségnél töltött be vezető tisztségeket, és Orbán Ráhel évfolyamtársa volt.

A Magyar Divat és Design Ügynökség 2018-as létrehozása óta 11 milliárd forint állami támogatást kapott. A szervezetet később Creative Hungary Nonprofit Zrt.-re nevezték át, céljai között pedig az szerepelt, hogy 2030-ra Budapest a régió egyik meghatározó divat- és kreatívipari központjává váljon.