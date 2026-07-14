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Jakab Zsófia - Korábbi felvétel

Azonnali hatállyal távozik a Creative Hungary éléről Orbán Ráhel barátnője

Jakab Zsófia azt írta, nem tudott megfelelő és konstruktív kommunikációt kialakítani az új tulajdonosi joggyakorlóval, és olyan helyzetbe került, amelyben már nem tudta felelősen ellátni a feladatát.

Azonnali hatállyal felmondott és távozik a Creative Hungary, korábbi nevén Magyar Divat & Design Ügynökség éléről Orbán Ráhel barátnője - írja a Telex.

Döntését Jakab Zsófia kedden az Instagram-oldalán tett bejelentést. Jakab Zsófia közlése szerint közel tíz év után zár le egy olyan szakmai korszakot, amelyet a magyar divat-, design- és kreatívipar fejlesztésének szentelt. Azt írta, az elmúlt hónapokban igyekezett megfelelő és konstruktív kommunikációt kialakítani az új tulajdonosi joggyakorlóval, mert vezérigazgatóként az ő felelőssége volt a társaság működésének biztosítása és a jogszabályok betartása.

Hozzátette, az elmúlt hetekben olyan helyzet alakult ki, amelyben ezt a feladatot már nem tudta felelősen ellátni. Ennél részletesebben nem fejtette ki, mi vezetett a távozásához.

A Creative Hungary tulajdonosi jogait 2024-től a Nemzetgazdasági Minisztérium gyakorolta.

A kormányváltás után ez a feladat a Kapitány István vezette Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz került.

Jakab Zsófia 2018 óta vezette vezérigazgatóként az állami divatügynökséget, 2024-től pedig a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztosként is dolgozott. Korábban a Magyar Turisztikai Ügynökségnél töltött be vezető tisztségeket, és Orbán Ráhel évfolyamtársa volt.

A Magyar Divat és Design Ügynökség 2018-as létrehozása óta 11 milliárd forint állami támogatást kapott. A szervezetet később Creative Hungary Nonprofit Zrt.-re nevezték át, céljai között pedig az szerepelt, hogy 2030-ra Budapest a régió egyik meghatározó divat- és kreatívipari központjává váljon.

Az ágazat teljesítménye az előző hónaphoz képest 6,5 százalékkal kisebb volt, éves összevetésben pedig 10,7 százalékos volt az elmaradás. Ráadásul ötödével kisebb értékben kötöttek új szerződéseket, mint egy éve.