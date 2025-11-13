Újra megnyitják a párizsi Bataclant

„Nem adjuk meg magunkat” – mondta határozottan a múlt pénteki párizsi terrormerényletek legvéresebb színhelye, a Le Bataclan koncertterem egyik vezetője. A klub ellen intézett támadásban 89 embert mészároltak le, összesen 129-en estek áldozatul. Az intézmény illetékesei a tragédia ellenére eltökéltek, átérzik ugyanis, hogy amennyiben a végleges bezárás mellett döntetének, az voltaképp behódolás lenne az erőszak eszközével fellépő muzulmán szélsőségesek előtt.