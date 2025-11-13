Összesen 130-an vesztették életüket és 400-an sérültek meg. Csak a Bataclanban 90 volt a halálos áldozatok száma, itt túlnyomórészt fiatalokat mészároltak le.
Laurent Gaudé Goncourt-díjas író különleges vállalkozásba fogott: szimultán írt könyvet és színházi előadást a 2015-s párizsi merényletekről. A Denis Marleau, kanadai rendező által jegyzett előadást májusban mutatták be a párizsi La Colline Színházban, majd ősszel Montrealban. A szerzővel a támadások kilencedik évfordulóján beszélgettünk Párizsban.
A fontos témák és a bennük rejlő lehetőségek ellenére a rendezőből hiányzott a bátorság ahhoz, hogy bemutassa a megbocsátás folyamatát a Nem kapjátok meg a gyűlöletem című alkotásában.
Hat hónap letöltendő és 18 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte csalási kísérlet vádjával azt a 29 éves francia férfit pénteken a Párizshoz közeli Versailles büntetőbírósága, aki hazudott, amikor a francia sajtóban azt állította: a 2015. november 13-i 130 áldozatot követelő iszlamista merényletek túlélője.
Egyperces csenddel emlékezett szombat este Sting a tavaly november 13-i párizsi merényletek áldozataira koncertje kezdetén a Bataclan koncertteremben, ahol a 130 áldozat közül kilencvenen vesztették életüket.
A jövő év végén nyílhat meg újra a november 13-i párizsi merényletek egyik helyszíne, a Bataclan koncertterem, ahol a 130 áldozat közül kilencvenen vesztették életüket - mondta a klub két társtulajdonosa a Le Monde című napilapban szerdán megjelent interjúban.
Az Eagles of Death Metal amerikai rockegyüttes akar elsőként fellépni, ha újra kinyit a párizsi Bataclan rendezvényközpont - mondta el Jesse Hughes, a zenekar énekese a Vice-nak adott interjújában.
„Nem adjuk meg magunkat” – mondta határozottan a múlt pénteki párizsi terrormerényletek legvéresebb színhelye, a Le Bataclan koncertterem egyik vezetője. A klub ellen intézett támadásban 89 embert mészároltak le, összesen 129-en estek áldozatul. Az intézmény illetékesei a tragédia ellenére eltökéltek, átérzik ugyanis, hogy amennyiben a végleges bezárás mellett döntetének, az voltaképp behódolás lenne az erőszak eszközével fellépő muzulmán szélsőségesek előtt.