A Nobel-díjas norvég író, Jon Fosse Reggel és este című művét vitte színpadra Bérczes László a Jurányi Házban. A három szereplős darab születésről és halálról, valamint a közötte lévő néhány pillanatról szól.
Mérföldkövekről, kétpólusú közhangulatot oldó kultúráról és hiányzó mecénásokról beszélgettünk Bérczes Lászlóval, az idén 18. születésnapját ünneplő Ördögkatlan fesztivál társalapítójával.
Bérczes László – aki Kiss Mónika mellett az Ördögkatlan egyik alapítója – a fesztivál mezítlábosságáról, az offline-lét fontosságáról, süllyedő hajókról és a vízenjárásról is mesélt a Népszavának. „Lehet, hogy gőgös vagyok, de tizenhetedszer miért kell nulláról gyűjtenünk a pénzt? Ez nagyon megalázó.” Interjú.
Csúcsra járt a hétvégén zárult rendezvény több csupán itt és most látható produkcióval, ám a hőséggel igencsak meg kellett küzdeni.
Az idén augusztus 1. és 5. között megvalósuló dél-baranyai rendezvény a múltat is megidézi majd, de új programokkal is készülnek a szervezők - hangzott el a köztévében.
Tasnádi István Majdnem 20 címmel írt egy darabot a már megszűnt Bárka Színház történetéről. A produkciót tavaly mutatták be az Ördögkatlanon. Január 6-án és 7-én újra látható az előadás a Szkéné Színházban. Péntek este a darab előtt beszélgetést is rendeznek a Bárkáról, és a színház előterében Koncz Zsuzsa és Schiller Kata a Bárkáról készült képei láthatók. Bérczes László rendező, dramaturgot, a Bárka egyik alapítóját az előadásról, illetve arról kérdeztük, ma milyen esélyei lennének egy új színház alapításának.
Öt fénykép, öt pillanat. Ennyit választottam ki Bérczes László új, az Európa Kiadónál megjelent beszélgetőkönyvéből, amelynek főszereplője az éppen ma 81 éves Törőcsik Mari. A kötet nem más, mint egy hatalmas interjú, illetve több velemi beszélgetés lenyomata. Törőcsik, aki 2008-ban a klinikai halálból jött vissza, mesél és mesél. Szinte mindenről és mindenkiről van egy sztorija. Önmagát adja, mint mindig, nem játszik, csupán létezik. Mindannyiunk nagy örömére.
Törőcsik Mari címmel csütörtökön kerül a boltokba Bérczes László beszélgetőkönyve, amelyből a nemzet színészének pályáját és civil életét, személyiségét, gondolatait és emlékeit is megismerheti a közönség.
Új regisztrációs és minősítési rendszer szükségességéről beszélt a Magyar Fesztivál Szövetség (MFSZ) szerdai konferenciáján Márta István, a szervezet elnöke. Az Összefogás a fesztiválok minőségéért és versenyképességéért címmel megrendezett konferencián a 98 tagszervezetet összefogó, 215 fesztivált képviselő MFSZ elnöke azt javasolta, hogy egységes szempont- és feltételrendszert dolgozzanak ki és fogadjanak el a fesztiválok minősítésére.
A kaposvári teátrum a lengyel kortárs szerző, Tomasz Man 111 című darabjával vendégeskedett hétfőn este a Jurányi Inkubátorházban. A stúdió előadást, amely a családon belüli erőszak problémáival foglalkozik, vidéki kollégiumokban is játsszák. A budapesti vendégjátékra meghívták a szerzőt is.