Nem csinálna hősi halottat a Bárkából az egyik alapító

Tasnádi István Majdnem 20 címmel írt egy darabot a már megszűnt Bárka Színház történetéről. A produkciót tavaly mutatták be az Ördögkatlanon. Január 6-án és 7-én újra látható az előadás a Szkéné Színházban. Péntek este a darab előtt beszélgetést is rendeznek a Bárkáról, és a színház előterében Koncz Zsuzsa és Schiller Kata a Bárkáról készült képei láthatók. Bérczes László rendező, dramaturgot, a Bárka egyik alapítóját az előadásról, illetve arról kérdeztük, ma milyen esélyei lennének egy új színház alapításának.