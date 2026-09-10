Lánczi Tamás és helyetteseinek a sokmilliós fizetéseiken, bőséges béren kívüli juttatásaikon kívül szórakozásaikat, köztük balatoni hajókázást, éttermi számláik tucatjait is az adófizetők állták.
A jutalmak, a béren kívüli juttatások és a túlórák díjazása terén is arcpirítóak az adatok.
Túlzottan alacsonyan vonja meg a kormány azt a mértéket, ameddig nem változik a béren kívüli juttatások (cafetéria) eddigi adómértéke - vélik egyes szakértők. Egy felmérés szerint ugyanis egy dolgozó évente átlagosan 285 ezer forint béren kívül juttatást kapott, márpedig a Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője azt jelentette be, hogy 200 ezer forintig nem változik az adómérték, efelett azonban drasztikus mértékben növekednek a terhek, és emellett korlátoznák is az igényelhető juttatások körét.