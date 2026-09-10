Cafeteria: a közigazgatás volt a minta

Túlzottan alacsonyan vonja meg a kormány azt a mértéket, ameddig nem változik a béren kívüli juttatások (cafetéria) eddigi adómértéke - vélik egyes szakértők. Egy felmérés szerint ugyanis egy dolgozó évente átlagosan 285 ezer forint béren kívül juttatást kapott, márpedig a Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője azt jelentette be, hogy 200 ezer forintig nem változik az adómérték, efelett azonban drasztikus mértékben növekednek a terhek, és emellett korlátoznák is az igényelhető juttatások körét.