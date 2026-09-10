Limonádé csaknem 50 ezer forintért, útikönyvek 77 ezer forintért – VIP-bankkártyákról szórták a közpénzt a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetői

Orbán-kormány;bankkártya;feljelentések;VIP;Lánczi Tamás;közpénzek felhasználása;béren kívüli juttatások;Szuverenitásvédelmi Hivatal;Tisza-kormány;

2026-09-10 15:27:00 CEST

Lánczi Tamás és helyetteseinek a sokmilliós fizetéseiken, bőséges béren kívüli juttatásaikon kívül szórakozásaikat, köztük balatoni hajókázást, éttermi számláik tucatjait is az adófizetők állták.

Éveken át több millió forintos fizetést és százezres nagyságrendű juttatást kaptak a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) vezető munkatársai, ezen felül azonban a hivatali VIP-bankkártyáról további megkérdőjelezhető költéseket is közpénzzel fizettek ki – olvasható a kormányzati portálon. A közleményből kiderült, hogy a Tisza-kormány átvizsgálta, hogy mibe is került a mára megszüntetett, az Orbán-kormány idején kifejezetten politikai célból létrehozott intézmény fenntartása. Ahogy mi is beszámoltunk róla, két nappal ezelőtt a Miniszterelnökség hűtlen kezelés gyanújával feljelentést tett, mert az SZH alig két és fél év alatt mintegy 3,67 milliárd forintot fordított kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. Mint írták, a most feltárt indokolatlan közpénzköltésekkel kapcsolatban is megteszik a szükséges lépéseket.

Az elszámolások több esetben is hiányosan érkeztek be, a vezető munkatársak pedig szabadságuk alatt, magáncélú költések esetén is fizettek a hivatali bankkártyájukkal. A kormány által a nyár folyamán megszüntetett SZH jelentős állami forrásokat emésztett fel: 2025-ben mintegy 120 munkatárssal és 6,2 milliárd forintos éves költségvetéssel működött, teljes egészében központi költségvetési támogatásból – összegezte a Miniszterelnökség, majd aztán részletesen is ismertette az Orbán-kormány hivatalvezetőinek fizetéseit, béren kívüli juttatásait, és a hivatali VIP-kártyáról fizetett közpénzköltéseit.

A 2024-ben nyilvánosságra hozott adatok szerint Lánczi Tamás elnök bruttó havi illetménye akkor 5 483 520 forint volt, emellé kapott évi 500 ezer forintnyi ruhapénzt, évi 411 885 forintnyi SZÉP-kártya-juttatást, valamint az állami vezetőknek járó Skoda Superb gépkocsit hivatali és magánhasználatra. A két elnökhelyettes bruttó fizetése 3 701 376 forint volt havonta, emellé nekik is járt évi 450 ezer forintnyi ruhapénz, és több százezer forintnyi éves SZÉP-kártya-juttatás. – Ezen felül azonban az elnök és két elnökhelyettese rendelkezett egy-egy úgynevezett hivatali VIP-bankkártyával is, melyről további közpénzköltéseket is elszámolhattak. A Miniszterelnökség adatai alapján 2024 májusa és 2026 áprilisa között Lánczi Tamás, a megszüntetett hivatal elnöke, valamint két helyettese összesen 183 alkalommal, 5,76 millió forint értékben használta a VIP-kártyát – írták. Utóbbi költések túlnyomó része éttermi számla volt. Bár a szabályzat előírja, hogy minden elszámoláson fel kell tüntetni, hány vendég volt, hol és mi volt a találkozó célja, ezeket az adatokat egyetlen esetben sem találták meg.

Lánczi Tamás elnök 111 VIP-kártyás tranzakcióval valamivel több mint 3 millió forintot költött a hivatali bankkártyáról. Az első évben átlagosan hetente kétszer járt étterembe: egy év alatt 32 alkalommal ült be ugyanabba a japán étterembe, jellemzően 20 ezer forint körüli számlával. A szabadsága alatt 12 alkalommal használta a hivatali bankkártyát.

Az egyik elnökhelyettes másfél év alatt 1,5 millió forintot költött, ebből vásárolt például olaszországi útikönyveket is, 77 ezer forintért. A másik helyettes 862 ezer forintnyi közpénzt költött a hivatali bankkártyáról, az egyik számla alapján például 49 500 forintot fizetett ki egy pohár limonádéért. Emellett 110 ezer forintért vendégelt meg több embert egy balatoni helyszínen – hogy kiket, arról nem tudni. A fentieken túl jutott a közpénzből magáncélú kompozásra is.

Az SZH-t a kormány hivatalba lépése után egyik első lépéseként számolta fel. Az érdemi közjogi feladat nélkül, széles és nehezen ellenőrizhető jogosítványokkal működtetett intézmény létrehozása ugyanis pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. A hivatal munkatársai a szuverenitás védelmére hivatkozva újságírókat, civil szervezeteket, közéleti szereplőket és politikai ellenfeleket vizsgálhattak úgy, hogy az érintetteknek nem biztosítottak valódi jogorvoslati lehetőséget. Az SZH egyetlen feladata az állampolgárok, a sajtó munkatársainak, illetve civil szervezeteknek, ellenzéki pártoknak a megfélemlítése volt, áltudományos tevékenységével pedig koholt összeesküvés-elméleteket terjesztett – emlékeztetett a kormányzati közlemény.