2022-10-19 10:10:00

Miközben a tanároktól sajnálják a pénzt, saját magukra annál többet költöttek a tankerületekben

A jutalmak, a béren kívüli juttatások és a túlórák díjazása terén is arcpirítóak az adatok.

Miközben sorra érkeznek a panaszok a tankerületekre a tanárok vegzálása mellett a rohadó iskolaépületek és az akadozó iskolai eszközbeszerzés miatt is, kiderült: bár a pedagógusokra sajnálják a pénzt, saját magukra nem - írja a 24.hu.

A lap összesítése szerint az összesen 2605 tankerületi hivatalnok jutalmazására több pénzt fordítottak, mint a több mint 106 ezer iskolai közalkalmazottéra:

Kiemelkedő a Belső-pesti Tankerületi Központ vezetőjének esete, aki egymaga több mint kétszer annyi jutalmat vett fel 2020-ban, mint a tankerület háromezer tanára összesen: az akkori vezető 1,1 milliós extrapénzt vett fel, a háromezer tanárnak összesen 500 ezer forint jutott.

Még arcpirítóbb azonban a helyzet Berettyóújfalui Tankerületi Központnál, ahol

A 24.hu összesen 11 olyan tankerületet talált, ahol a tankerületi igazgató egymaga több jutalmat kapott, mint az alá tartozó tanárok összessége. Az említettek mellett ezek a dunakeszi, a dunaújvárosi, a debreceni, az észak-budapesti, a külső-pesti, a karcagi, a szerencsi, a szombathelyi és a váci tankerületek. Mindemellett általánosságban is elmondható, hogy szinte minden tankerületi igazgató felvett legalább 1–2 milliós jutalmat az év végén. Dunaújvárosban 2018-ban (ez a legutóbbi beszámolójuk a lap szerint)

A lap szerint hasonló tendencia mutatkozik a béren kívüli juttatások esetében is. A hivatali dolgozóknak minden tankerületben jár cafeteria, a pedagógusok esetében ez viszont már nem olyan biztos: a tankerületek felében egy forintot sem kapnak, másutt pedig megalázó összegeket fordítottak erre a célra: a 2018. évi legfrissebb beszámoló szerint az észak-budapesti tankerületben például összesen 115 ezer forintot éreztek elegendőnek az ott tanító 2762 tanár számára. A közép-budai tankerülethez tartozó tanárok között pedig összesen 93 ezer forintot osztottak ki 2019-ben.

Mindeközben egyes tankerületekben kevesebb túlórapénzt, helyettesítési és ügyeleti díjat fizettek a pedagógusoknak, mint amennyi jutalmat a saját dolgozóiknak adtak, annak ellenére, hogy az egyes tankerületekben átlagosan 1000–3000 tanár dolgozik, szemben a néhány tucatnyi tankerületi hivatalnokkal.

A 24.hu felhívta a figyelmet arra is, hogy az elérhető adatok ugyanakkor meglehetősen hiányosak, tekintve, hogy 60-ból 23 tankerület nem tette közzé a 2021. évi beszámolóját, és akadnak olyanok is, amelyek évek óta nem is közlik.