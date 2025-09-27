Becsapták a tanárokat - Cáfol az Emmi

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozottan visszautasította a pedagógusminősítéssel és pedagógusbéremeléssel kapcsolatos állításokat és híreszteléseket - adja hírül az MTI. Az államtitkárság szerint sajnálatos, hogy voltak olyan pedagógusok, akiknek nem sikerült eredményesen teljesíteniük határidőre a feladatokat.