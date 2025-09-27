A parasportágakban a versenyzőket sérültségüktől függően sorolják be különböző kategóriákba. Sok esetben nem egyértelmű, ki, hova tartozik, a kategorizálás döntően befolyásolhatja az érintett sportoló eredményességét.
Ha a válság közben is jó adósok maradunk, hazánkra és az itt működő pénzintézetekre is felminősítés várhat.
A koronavírus-fertőzés miatt zöldből sárga besorolású lett Spanyolország - az erről szóló országos tisztifőorvosi határozat a Hivatalos Értesítő szerdai számában jelent meg.
Megerősítette Magyarország hosszú és rövid futamidejű, devizában és forintban fennálló államadósság-kötelezettségeinek "BBB mínusz/A-3" szintű, befektetési ajánlású besorolását pénteken a Standard & Poor's.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozottan visszautasította a pedagógusminősítéssel és pedagógusbéremeléssel kapcsolatos állításokat és híreszteléseket - adja hírül az MTI. Az államtitkárság szerint sajnálatos, hogy voltak olyan pedagógusok, akiknek nem sikerült eredményesen teljesíteniük határidőre a feladatokat.
A jövő héten vizsgálja ismét Magyarország államadós-besorolásait a Moody's Investors Service. A nemzetközi hitelminősítő 2015-re szóló menetrendjében július 10-re, jövő péntekre tűzte ki a szuverén magyar adósosztályzat idei második elbírálását. A Moody's ezután november 6-án vizsgálja újból a magyar besorolásokat.
Londoni pénzügyi elemzők szerint a héten várhatóan még nem módosítja Magyarországra érvényes adósosztályzatát a Fitch Ratings, de a besorolás kilátását javíthatja.
Nem hajtott végre államadós-osztályzati felülvizsgálatot Magyarország esetében a Moody's Investors Service.
Magyarország jövőre kerülhet vissza a befektetési ajánlású államadós-besorolási kategóriába. Előtte azonban végignézik, hogyan sül el a devizahitelek kivezetése - derül ki a londoni pénzügyi elemzők keddi tanulmányából.
A kormány régi vágya teljesült azzal, hogy egy kínai hitelminősítő icipicit javított Magyarország adósbesorolási kilátásain.
Ronthatják a magyar államadósság besorolását azok a bankszektort érintő intézkedések - derül ki a Moody's hitelminősítő országjelentéséből. Magyarország Ba1 szintű, nem befektetési ajánlású adósosztályzata és az arra érvényes negatív kilátás a magyar gazdaság korlátozott középtávú növekedési lehetőségeit tükrözi - írják a Moody's szakértői.