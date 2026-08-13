Az ország egyik legsúlyosabb kiberbiztonsági incidensében csaknem két terabájt bizalmas orvosi adat, betegdokumentum került illetéktelen kezekbe.
A jelentős, akár több mint 30 százalékos hibára az adatvédelmi biztos vizsgálata derített fényt. Volt, hogy egy öngyilkost is Covid-betegként regisztráltak.
7924 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 806-an vannak lélegeztetőgépen.
A rendszer használatával hozzáférhetővé válnak a páciensek más intézményben elvégzett vizsgálati eredményei is, vagyis szükségtelenné válik az ellátási dokumentumok "utaztatása".
Alig használják a szakorvosok a 20 milliárd forintért kiépített elektronikus adatbázist. Van, aki arra panaszkodik: a fejlesztés miatt csak feleannyi betegre jutna ideje.
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) az állampolgár egészségügyi adataihoz és dokumentumaihoz kizárólag orvosi, illetve a receptek tekintetében gyógyszerészi végzettségű egészségügyi dolgozó férhet hozzá, kormányzati szervek és ágazaton kívüli intézmények nem - ezt az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) közölte.
A csaknem egymillió beteg adatait így gyakorlatilag bárki elérhette, igaz, a táblázatok neveket nem tartalmaztak - hangzott el a TV2 Tények című műsorában csütörtök este.
Szócska Miklós "kivételes kincsnek" nevezte az egészségügyi adathalmazt, mely a betegek személyes adatainak és kórtörténetének összességét jelenti. Az Orbán-kormány ezt centralizálná egy, az általa kijelölt szerv által kezelt adatbázisba, méghozzá érdemi garanciák nélkül. A szakértő szerint ezzel lényegében megszüntetik az orvosi titoktartást és kiszolgáltatják az állampolgárok adatait, mindenféle jogorvoslat és tiltakozás lehetősége nélkül.