2023-02-02 23:01:00

Müller Cecília nem egyszer téves halálozási adatokat közölt a koronavírus-járvány idején

A jelentős, akár több mint 30 százalékos hibára az adatvédelmi biztos vizsgálata derített fényt. Volt, hogy egy öngyilkost is Covid-betegként regisztráltak.

Pontatlan volt az adatkezelés a koronavírus-járvány alatt Magyarországon, így Müller Cecília országos tisztifőorvos által az operatív törzs napi sajtótájékoztatóin közölt adatok többször is tévesek voltak, mert „hiba csúszott a statisztikába” – számolt be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (MAIH) vizsgálatának eredményéről az RTL Híradó. Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke megállapította, hogy a Covid-járványra nem volt felkészülve fertőző betegek adatainak kezelésére szolgáló informatikai rendszer, de magával az adatkezeléssel is akadtak problémák.

Az adatvédelmi hatóság, ahogy arról a Népszava is beszámolt, Ujhelyi István európai parlamenti képviselő panaszára indított vizsgálatot. – A vizsgálat során a Nemzeti Népegészségügyi Központ elismerte, hogy „magas hibaszázalékkal került a rendszerbe a Covid-fertőzöttség, mint halálozási ok, a hibás adatok száma a harminc százalékot is meghaladta”. Előfordult egyébként, hogy olya embert is koronavírusban elhunyt személyként rögzítettek, aki fertőzött volt ugyan, de egyébként bizonyíthatóan öngyilkos lett – tette hozzá Ujhelyi István.

A hatósági vizsgálat szerint a pandémia előtt, 2019-ben még csak 55 ezer körüli bejelentést kellett rögzíteni a rendszerben, míg 2021-ben már több mint kétmilliót. – Ezt a fertőzőbeteg-regisztrációt nyilván nem úgy találták ki, hogy egy világjárvány be fog ütni – magyarázta Péterfalvi Attila. Mint kiderült, a Nemzeti Népegészségügyi Központ idén már egy új, megbízhatóbb rendszert vezetett be a Covid-fertőzöttségi adatok nyilvántartására. A televíziós riport azonban felidézte, hogy a koronavírus-járvány „legrosszabb időszakában” 2021 novemberében Pintér Sándor belügyminiszternek kellett magyarázkodnia arról, miért emelkedett egyik napról másikra jelentősen az elhunytak száma. A tárcavezető akkor három, egymáshoz közeli ünnepnapnak köszönhető, hogy egyes kórházak megcsúsztak az adatközléssel, és egyszerre 107 ember elhunytát mutatott ki a statisztika.