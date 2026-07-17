Tízezer betegpanasz - az orvosokat is verik?

Tavaly közel tízezer esetben keresték meg az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központot (OBDK) valamilyen panasszal, észrevétellel, a megkeresések többsége a kórházi ellátást érintette - mondta el az OBDK főigazgatója egy budapesti konferencián. Novák Krisztina az adatokat ismertetve közölte, a központhoz tavaly összesen 9959 megkeresés érkezett, ezek jellemzően a mentéssel, betegszállítással, a gyógyfürdő szolgáltatással, gyógyszertárakkal, a tájékoztatással, a dokumentációval, a várakozási idővel voltak kapcsolatosak, és a legtöbb kritika az ellátás minőségét érintette.