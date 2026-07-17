Egy előre tervezett epehólyagműtét körül kialakult szervezési nehézségek ismét ráirányították a figyelmet arra, mennyire megnehezíti a betegek sorsát a kórházi kapacitáshiány. A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház a Népszava kérdésére elismerte: előfordulhat olyan helyzet, amikor a sürgősségi betegek ellátása miatt egy tervezett műtétet át kell ütemezni, de a műtéten átesett betegek biztonságos elhelyezése és megfigyelése minden esetben biztosított.
Hogyan „gyógyíttathatja” sérült jogait egy magyar beteg, ha nem látják el időben az állami egészségügyben? – erről beszélgettünk a Népszava Szike podcastjének legújabb epizódjában Weidinger Kinga egészségügyi szakjogásszal és Weltner János sebész főorvossal. incs olyan betegség, amelynek jót tenne a várakozás.
Tavaly közel tízezer esetben keresték meg az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központot (OBDK) valamilyen panasszal, észrevétellel, a megkeresések többsége a kórházi ellátást érintette - mondta el az OBDK főigazgatója egy budapesti konferencián. Novák Krisztina az adatokat ismertetve közölte, a központhoz tavaly összesen 9959 megkeresés érkezett, ezek jellemzően a mentéssel, betegszállítással, a gyógyfürdő szolgáltatással, gyógyszertárakkal, a tájékoztatással, a dokumentációval, a várakozási idővel voltak kapcsolatosak, és a legtöbb kritika az ellátás minőségét érintette.