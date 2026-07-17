Behívták epehólyagműtétre a lányt, csak ágyat nem tudtak adni neki, a Szent Imre Kórház szerint rendszerszintű okok állnak a háttérben

egészségügyi ellátás;betegellátás;Szent Imre Kórház;betegpanasz;Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ);NNGYK;Hegedűs Zsolt;Egészségügyi Minisztérium;

2026-07-17 13:55:00 CEST

Egy előre tervezett epehólyagműtét körül kialakult szervezési nehézségek ismét ráirányították a figyelmet arra, mennyire megnehezíti a betegek sorsát a kórházi kapacitáshiány. A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház a Népszava kérdésére elismerte: előfordulhat olyan helyzet, amikor a sürgősségi betegek ellátása miatt egy tervezett műtétet át kell ütemezni, de a műtéten átesett betegek biztonságos elhelyezése és megfigyelése minden esetben biztosított.

Lapunkhoz Varga László, a beteg édesapja fordult. Lányát egy éve várólistán szereplő epehólyagműtétre hívták be, amelynek időpontját még a beavatkozást megelőző napon is megerősítették. Majd a műtét napján a kórházban a beteg azt a tájékoztatást kapta, hogy nincs számára ágy, ezért hazamehet, másnap reggel pedig ismét jelentkezzen. Addig – az előírásoknak megfelelően – magának kellett beadnia a véralvadásgátló injekciót.

Az apa szerint másnap reggel a kórházban lányát órákig a folyosón várakoztatták. Majd közölték vele, hogy a műtétet elvégzik, és várhatóan addigra sikerül számára fekvőhelyet biztosítani. Végül valóban kapott kórházi ágyat.

A konkrét esetről a kórház adatvédelmi okokra hivatkozva nem adott felvilágosítást, ugyanakkor azt írta: „előállhatott ilyen helyzet”. Tájékoztatásuk szerint az elektív, vagyis előre tervezett műtétek időpontját a betegek jóval a beavatkozás előtt megkapják, ugyanakkor a sürgősségi operációk száma nem tervezhető. Ha az akut betegek miatt átmenetileg megtelik az osztály, és ezt a beteg állapota lehetővé teszi, a tervezett műtéteket átütemezik, jellemzően már a következő napra. A kórház hangsúlyozta: a műtéten átesett betegek osztályos elhelyezése és biztonságos megfigyelése minden esetben garantált. Válaszukból az is kiderül, hogy a sebészeti ellátásra jelenleg 32 aktív ágy áll rendelkezésre. Ugyanakkor úgynevezett mátrixrendszerben dolgoznak, vagyis szükség esetén más osztályok szabad ágyait is igénybe veszik a betegek elhelyezésére.

Az intézmény azt is megerősítette, hogy az elmúlt években több osztályon csökkenteni kellett az ágyszámot az immár krónikussá váló szakdolgozóhiány miatt, amely az egész magyar egészségügyet érinti. A szabad ágyak számát emellett az is befolyásolhatja, ha más intézmények átmenetileg nem tudnak bizonyos ellátásokat biztosítani, és betegeiket a Szent Imre Kórház fogadja.

A véralvadásgátló kezeléssel kapcsolatos kérdésünkre a kórház közölte: a műtétet megelőző és követő időszakban – általában 7–10 napig – szakmai protokoll alapján szükséges az ilyen készítmények alkalmazása, amely sok esetben otthoni öninjekciózással történik. Álláspontjuk szerint ez a beteg biztonságát szolgálja, önmagában nem jelent többletkockázatot.

Az intézmény szerint ahhoz, hogy a hasonló helyzetek ritkábban forduljanak elő, elsősorban a szakdolgozói létszám növelésére és a várólisták csökkentésére lenne szükség.

Úgy fogalmaztak: ezek rendszerszintű problémák, amelyeket egyetlen kórház önmagában nem képes megoldani, ugyanakkor bíznak abban, hogy a következő időszakban ezen a területen átfogó változások indulnak el.

Országos jelenség

A kórház által említett problémákat országos adatok is alátámasztják és azt is, hogy a jelenség nem új: egy 2015-ben készült ÁNTSZ-vizsgálat szerint (Népszabadság, 2016. 02. 01.) a kórházi ellátásra szorulók több mint fele baj esetén olyan helyre került, ahol az ellátásához nem voltak meg a feltételek. A szakhatóság adatai szerint a kórházak 70 százalékában nem volt kellő számú szakorvos és szakdolgozó. Sőt már akkor egyetlen olyan magyar kórház sem működött, amely minden szakmai minimumfeltételnek megfelelt volna. A kórházak közel harmadában nem voltak biztosítottak a közegészségügyi feltételek, a szakorvosi és szakdolgozói létszám pedig a szakmák több mint felénél nem érte el a működéshez szükséges minimumot; akkor a meglévő rendszerhez elégséges szakdolgozói létszám tizede hiányzott, ennek közel harmada a sürgősségi ellátásból.

E vizsgálat eredményeit legutóbb a Direkt36 idézte fel, miután közérdekűadat-igényléssel kikérte az akkori ellenőrzésről készült összefoglalót. Takács Péter volt egészségügyi államtitkár a lapnak úgy fogalmazott: „2015-ben még nem tudtuk talpra állítani a magyar egészségügyet.” A volt államtitkár szavait naponta igazolják a sajtóban megjelent hírek: a Mátészalkai Kórház idén június 15-e és augusztus 31-e között a szülészet-nőgyógyászati aktív fekvőbeteg-ellátást – a szülés lehetőségével együtt – átmenetileg szünetelteti, a betegeket a nyíregyházi és a fehérgyarmati tagkórházak irányítják át. Év elején a Bajcsy-Zsilinszky Kórház belgyógyászati osztályain a megnövekedett betegforgalom és az ápoló-orvos hiánya miatt a betegek tartósan nem belgyógyászati profilú osztályokon helyezkednek el.

A kapacitáscsökkenés hátterében szakszervezeti értelmezés szerint szerepet játszott a 2024 januárjában életbe lépett jogszabályi szigorítás is: a munkaerő-közvetítés és -kölcsönzés megszüntetése

„szűkítette” a foglalkoztatást – fogalmazott Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke fogalmazott. Takács Péter egykori egészségügyért felelős államtitkár másfél évvel ezelőtt az NNGYK által akkor közzétett, a kórházi osztályrészlegek vagy teljes leállást közlő határozatairól készült Népszava-összeállítással kapcsolatban azt nyilatkozta: „ideiglenes intézkedésről van szó, betegen ellátatlanul nem marad”. Szerinte az év végi, év eleji szabadságolások miatt van egyes osztályokon kapacitáscsökkenés, az aktív fekvőbetegosztályok pedig általában 60-65 százalékos kihasználtsággal működnek, a helyettesítésre kijelölt intézmények pedig fogadják az átirányított betegeket. A KSH-adatsorral összhangban az aktív ágykihasználtság 2025-ben valóban 59,48 százalékos volt, vagyis a zsugorodó kapacitás egyre intenzívebben látszik.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint

2025-ben már csak 60 185 működő kórházi ágy volt Magyarországon. Egyetlen év alatt mintegy ezer kórházi ágy szűnt meg,

2015-höz képest pedig több mint 8400-zal csökkent a kapacitás. Tízezer lakosra 63,4 működő kórházi ágy jutott, ami 2012 óta a legalacsonyabb érték.

Az aktív ágy azonban nem pusztán egy fizikai fekvőhelyet jelent. Működtetéséhez jogszabályban előírt számú orvosra és szakdolgozóra van szükség. Ha ezek a személyi feltételek nem teljesülnek, az ágy hivatalosan sem működtethető.

Erre utal az Egészségügyi Minisztérium friss adatsora is, amit Buga László, az Egészségügyi Minisztérium a kórházi fekvő- és járóbeteg-szakellátásért felelős államtitkára ismertettet június közepén a Magyar Egészségügy Menedzsment Egészségpolitika és egészségügyi rendszerek konferenciáján. Eszerint a 2544 egészségügyi szolgáltató egységből 464 részlegesen vagy teljesen szünetelteti működését orvos- vagy szakdolgozóhiány miatt. A rendszer működését sok helyen külső vállalkozások által biztosított orvosok segítik; becslések szerint havonta 60-70 ezer orvosi munkaórát vásárolnak ilyen formában az intézmények.

A szakemberhiány a tervezett műtéteknél is érzékelhető. A NEAK adatai szerint 2026 tavaszán több mint 32 ezer beteg várt legalább 60 napja valamilyen műtéti beavatkozásra. Az epehólyagműtétek is azok közé a beavatkozások közé tartoznak, amelyeknél ma már kapacitáshiány miatt vezetnek várólistát.

A Tisza-kormány változást ígér

Immár kormányhatározat írja elő, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek augusztus 15-ig olyan várólista-csökkentő és kapacitást bővítő programot kell készítenie, amellyel 2027 végére a fekvőbeteg-ellátásban legfeljebb hat hónapra, a járóbeteg-szakellátásban pedig két hónapra csökkenhet a várakozási idő. Ennek az előterjesztésnek tartalmaznia kell a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a megvalósításhoz szükséges költségvetési forrásokat.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter 2026. július 11-én, a Deutsche Welle videóriportjában közölte: a szakdolgozók idén év végéig 20-25 százalékos béremelést kaphatnak, ennek alapját a felszabadított uniós pénzek adják. A hiány kezeléséhez a béren túl három kulcskérdést nevezett meg: a képzést, az életpályát és a bérezést, hogy elfogadhatatlan, ha egy harminc éve dolgozó szakember ugyanannyit keres, mint egy pályakezdő.

Július elején pedig szintén egy beteg hozzátartozója osztotta meg saját történetüket a közösségi portálon. Mint írta:

férje több mint öt hete fekszik a szombathelyi Markusovszky Kórház érsebészetén, ahol hat műtéten és mindkét lábának térd alatti amputációján esett át, miközben magatehetetlen állapotában az alapvető ápolás – az ágyneműcsere, az itatás, a felfekvések kezelése – sem megfelelő.

Állítása szerint a beteget korábban szepszis mellett négy napra hazaküldték, majd rosszabb állapotban mentő vitte vissza, jelenleg pedig MRSA-fertőzése miatt elkülönített ellátást igényel. A család azt állítja, hiába jelzik rendszeresen a problémákat az ápolóknak, sokszor nem kapnak segítséget, ezért nyilvánosan kérnek intézkedést a beteg megfelelő és méltó ellátása érdekében.

A szombathelyi ápolási ügy kapcsán Hegedűs Zsolt a hét elején a parlamenti szünetben reagált. A MedicalOnline összefoglalója szerint a tárca vezetője azt mondta: egy rendkívül komplex állapotú, polimorbid beteg ápolásáról van szó, amelynél a multirezisztens kórokozó jelenléte önmagában is rendkívül kritikus ápolási feladatot jelent. A miniszter ugyanakkor elismerte, hogy az áldatlan kórházi állapotok és a megfelelő létszámú személyzet hiánya ezt a kihívást még tovább nehezíti. Kijelentette, hogy a vizsgálatok már zajlanak mind az Országos Kórházi Főigazgatóság, mind az érintett szombathelyi intézmény részéről, mivel egyetlen beteg sem érdemli meg, hogy méltatlan körülmények közé kerüljön vagy csorbuljon az emberi méltósága.

A miniszter arról is beszélt, bár a panasz ezúttal a közösségi médián keresztül jutott el a minisztériumig, a jövőben rendszerszintű megoldást szeretnének. A digitális egészségügyi államtitkárság egyik kiemelt feladata egy olyan országos, mindenki számára elérhető betegvisszajelző platform kialakítása, amely lehetővé teszi a hasonló hibák gyors jelzését, hogy azokból mielőbb tanulni lehessen. Hegedűs Zsolt egy olyan őszi, stratégiai bértáblát és béremelési javaslatot is előre vetített, amely alkalmas lehet a pályaelhagyás megakadályozására és az új szakdolgozók bevonzására.