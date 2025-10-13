Egy kiszivárgott dokumentum szerint van olyan budapesti gyermekotthon, ahol a szakmai álláshelyek csaknem fele betöltetlen volt tavaly decemberben.
Legalább július 31-ig tart a korlátozás.
Az elmúlt években sokszor hallhattuk, hiány van pincérekből, szakácsokból, informatikusokból, lassan a pedagógushiány fogalmával is meg kell barátkoznunk, legalábbis a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint. Pedig a kormány az idei OECD jelentésből azt olvasta ki, hogy az oktatásban minden szebb és jobb, ám a valóság sajnos nem ad derűre okot. Az egyik legjobb eredmény, hogy a pedagógusbérek tekintetében utolsóról az utolsó előttire kerültünk.
Túllépte a bűvös ötszázat a betöltetlen háziorvosi és alapellátást nyújtó fogorvosi körzetek száma az országban, ráadásul 2012 óta folyamatosan 300-nál több védőnő is hiányzik a rendszerből. Van, aki az alapellátás államosítását sürgeti, mások szerint meg kellene duplázni a körzetek pénzét, hogy ismét vonzó legyen az egészségügynek ez az ága, a kormány azonban nem akar határozott lépéseket tenni az alapellátás javítására.