Tanár akart lenni, de bébiszitterként hétszer annyit keres

Az elmúlt években sokszor hallhattuk, hiány van pincérekből, szakácsokból, informatikusokból, lassan a pedagógushiány fogalmával is meg kell barátkoznunk, legalábbis a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint. Pedig a kormány az idei OECD jelentésből azt olvasta ki, hogy az oktatásban minden szebb és jobb, ám a valóság sajnos nem ad derűre okot. Az egyik legjobb eredmény, hogy a pedagógusbérek tekintetében utolsóról az utolsó előttire kerültünk.