Átlagosan 24 százalékos a munkaerőhiány az állami fenntartású gyermekotthonokban

gyermekvédelem;gyermekotthon;gyermekotthonok;munkaerőhiány;betöltetlen állás;Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság;

2025-10-13 08:44:00 CEST

Egy kiszivárgott dokumentum szerint van olyan budapesti gyermekotthon, ahol a szakmai álláshelyek csaknem fele betöltetlen volt tavaly decemberben.

Átlagosan 24 százalék körüli a munkaerőhiány az állami fenntartású gyermekotthonokban, de van olyan budapesti gyermekotthon, ahol a szakmai álláshelyek csaknem fele betöltetlen volt tavaly decemberben – derült ki abból az RTL Híradóhoz eljutott dokumentumból, amelyet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon készítettek 2024 végén.

A csatornának nyilatkozó gyermekvédelmi szakemberek egybehangzóan azt állították, hogy az alacsony bérek miatt küzdenek súlyos munkaerőhiánnyal az otthonok többségében. Két budapesti intézményben volt a legrosszabb a helyzet, ezekben 50 százalék feletti a betöltetlen állások aránya. De az RTL Híradóhoz eljutott dokumentumban felsorolt 27 intézményből további hat helyen is 30 százalékot meghaladó volt az üres státuszok aránya.

A fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatot 23 évig vezető Molnár László az RTL-nek azt mondta, hogy a probléma nem új keletű, és évek óta gondokat okoz a gyermekvédelemben. Hozzátette, tud olyan intézményről, ahol tucatnyi gyerekre egyetlen nevelő jutott.

Mint arról beszámoltunk, nemrég az összes kormánypárti képviselő leszavazta a költségvetési bizottságban Jámbor András és Szabó Tímea képviselő javaslatát, amely a gyermekvédelmi dolgozók béremelésének lehetőségét, valamint az államilag gondozott gyerekek étkeztetésére szánt keretösszeg emelését célozta.

A múlt heti Kormányinfón Gulyás Gergely azt közölte, hogy idén plusz 17 milliárd forintot fordított a kormány a szociális területre, a kabinet előtt több javaslat van a szociális ellátórendszer állami lábának megerősítésére, jövőre pedig fizetésemelés lesz. Az egyikkel egy héten, a másikkal kapcsolatban egy hónapon belül lesz bejelentés – ígérte a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Noha több cikkben az jelent meg, hogy a gyermekvédelem jutott 17 milliárd forinthoz, valójában a szociális szféra nem csak ezt a területet fedi le, ide tartoznak többek között az idősotthonok, a hajléktalanellátók, a fogyatékossággal élőket gondozó intézmények is.