Eközben 40 évesnél fiatalabb gyógyítóból alig négyszáz dolgozik Magyaroszágon.
Nem igaz, hogy a térítésmentes állami fogászati ellátás könnyen elérhető, gyakran heteket kell várniuk a betegeknek – ezért is indít újabb akciót Nagy Ákos keszthelyi fogorvos.
Ha újabb terhet raknak a budapesti háziorvosi karra, ugrásszerűen nőhet a betöltetlen praxisok száma - állítja a MOK elnöke.
Az egyik legnehezebben elviselhető fájdalom, amikor belobban egy fog, ilyenkor a fájdalomcsillapítók már semmit nem használnak, csak a fogorvos segíthet. Ahogy számos egyéb esetben is; optimálisan érdemes rendszeresen felkeresni, hogy megelőzzük a hirtelen bekövetkező bajokat. De lesz-e, akihez fordulhatunk?