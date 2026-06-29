Fogorvosunk sem lesz?

Az egyik legnehezebben elviselhető fájdalom, amikor belobban egy fog, ilyenkor a fájdalomcsillapítók már semmit nem használnak, csak a fogorvos segíthet. Ahogy számos egyéb esetben is; optimálisan érdemes rendszeresen felkeresni, hogy megelőzzük a hirtelen bekövetkező bajokat. De lesz-e, akihez fordulhatunk?