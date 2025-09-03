Csontvázzá égett egy BKV-busz a II. kerületben - Fotó!

Teljes terjedelmében égett egy a BKV-busz a fővárosban, a II. kerületi Törökvész út és Pusztaszeri út kereszteződésében hétfő reggel, nem sérült meg senki - informált a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A buszon nem voltak utasok, amikor kigyulladt, senki sem sérült meg.