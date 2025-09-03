A fővárosi kormányhivatal közlése szerint „a buszok 12 százaléka közlekedésre alkalmatlan, további 60 százaléknál olyan hibák vannak, amelyek miatt ismételt műszaki vizsgálatra, 4 százaléknál pedig azonnali javításra van szükség”.
A fideszes Sára Botond főispán vezette hivatal – az utasok védelmére hivatkozva – meg sem várja a BKV belső vizsgálatának eredményét.
Egy közlekedési konfliktus fajult el. Tört a plexi, repültek a szitokszavak.
Állítólag a sofőrt nem találták sehol sem.
Közleményben tiltakozott a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) lapunk állítása ellen, hogy hajtóvadászat folyna a vállalatnál azután a buszvezető után, aki kezében hőmérőt tartva lefotózta: 45,3 fokos hőségben kell dolgoznia.
Folytatja heroikus küzdelmét a BKV a buszok üzemképtelen klímaberendezéseivel, és úgy tűnik, végül megtalálta a megoldást.
Teljes terjedelmében égett egy a BKV-busz a fővárosban, a II. kerületi Törökvész út és Pusztaszeri út kereszteződésében hétfő reggel, nem sérült meg senki - informált a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A buszon nem voltak utasok, amikor kigyulladt, senki sem sérült meg.
Kiégett egy BKV-busz csütörtök este Budapesten a XI. kerületi Neumann János utcánál - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel.
Kigyulladt egy BKV-busz pénteken este Csepelen. A HavariaPress úgy tudja, senkinek nem esett baja.
Személyautóval karambolozott egy 7-es busz Zuglóban. A HavariaPress úgy tudja, a karambolnak két sérültje van.
BKV-busz gázolt halálra egy férfit szombat délután a XIV. kerületben.