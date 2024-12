Brexit - "A valaha hozott legostobább döntés"

Michael Bloomberg szerint a Brexit, vagyis Nagy-Britannia kilépése az Európai Unióból "a legostobább döntés, amelyet egy ország valaha is hozott". A The Guardian című baloldali brit napilap online változatának szerdai beszámolója szerint a milliárdos amerikai üzletember, New York egykori polgármestere nemrégiben egy bostoni üzleti fórumon tette ezt a kijelentést. Szavai a The Guardian szerint annak idején elkerülték a média figyelmét.