A szövetségi ügyészség szerint a BND egykori elnöke éveken át titkos iratokat kaphatott volt irodavezetőjétől, majd azokat magántevékenysége során is felhasználhatta. August Hanning ellen egyebek mellett hazaárulás kísérlete és idegen szolgálat javára végzett ügynöki tevékenység gyanújával nyomoznak.
Megrendültek Bruno Kahl, a német hírszerzés (BND) vezetőjének pozíciói azután, hogy a szakszolgálat nem értesítette előre a kormányt Jevgenyij Prigozsin június 24-ei lázadásáról.
Egyelőre sok a kérdőjel a lehallatások kapcsán, amelyet a hamburgi Spiegel az évszázad legdurvább kémtevékenységének nevezett.
Több emeletet elárasztott a víz a német hírszerző szolgálat (BND) épülő új berlini központjában, mert ismeretlenek leszereltek és elvittek öt vízcsapot az épületből. Csütörtök esti sajtójelentések szerint a kár jelentős.