Kémkedés gyanújával őrizetbe vették a német titkosszolgálat volt vezetőjét

A szövetségi ügyészség szerint a BND egykori elnöke éveken át titkos iratokat kaphatott volt irodavezetőjétől, majd azokat magántevékenysége során is felhasználhatta. August Hanning ellen egyebek mellett hazaárulás kísérlete és idegen szolgálat javára végzett ügynöki tevékenység gyanújával nyomoznak.