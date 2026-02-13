Ezért kell emelni a bölcsődei dolgozók bérén

Öt évébe került a kormánynak, hogy meghallja amit az LMP mond - Az LMP 2010 óta javasolja a családi napközik és egyéb alternatív, rugalmas gyermekellátási formák támogatását, amelyek megoldást jelenthetnek a krónikus bölcsődei férőhelyhiányra. A párt szerint, ha a kormány valóban ebbe az irányba akar öt év után elindulni, akkor első lépésként támogassa az LMP által az idei költségvetéshez benyújtott családi napköziket támogató módosító javaslatokat. Az LMP szerint azonban csak akkor lehet valódi eredményeket elérni a kisgyermekes nők foglalkoztatása terén, ha a férőhelyek bővítése mellett jelentősen megemeli a kormány a bölcsődei dolgozók bérét.