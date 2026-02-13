Vádat emeltek a nevelővel szemben, aki leragasztotta a síró gyerek száját és orrát egy érdi bölcsődében

Az Érdi Járási Ügyészség kiskorú veszélyeztetésének bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy bölcsődei nevelőnővel szemben, aki leragasztotta egy síró gyermek száját, és egy másikat is bántalmazott – derül ki a Pest Vármegyei Főügyészség lapunkhoz eljuttatott pénteki közleményéből.
A vádirat szerint az Érd közeli településen élő nő egy Pest vármegyei bölcsődében dolgozott bölcsődei nevelőként. 2023 novemberében, amikor a gyerekek az alvásból ébredeztek, az egyik gyermek hangoskodni kezdett, ekkor a vádlott odament hozzá és egy babbal kitömött játékot körülbelül 1 méter távolságból a kisfiúnak dobott. A gyerek az arcához kapott, mert a játék a szeme alatt találta el, aminek következtében könnyű sérüléseket szenvedett.
A vádlott még abban a hónapban egy másik kisgyereket is bántalmazott. A nevelő csoportjába járt egy beszoktatás alatt álló kislány, aki gyakran sírt. Az egyik alkalommal a nő a síró gyermekhez ment, a száját és az orrát egy széles cellux ragasztóval leragasztotta. Miután kolléganője rászólt a nő leszedte a ragasztót, azonban rövid időn belül a ragasztószalaggal ismét beragasztotta a kisgyerek orrát és száját. Az említett esetekről korábban lapunk is hírt adott:Egy kisfiút fejbe dobott, egy kislány száját és az orrát pedig leragasztotta az egyik nevelő egy érdi bölcsődében
„Az elkövető a kisgyermekgondozói feladatköréből adódó kötelességét súlyosan megszegte, mellyel a kiskorú sértett érzelmi fejlődését veszélyeztette” – olvasható a főügyészség közleményében. Mint írták, az ügyészség a nőt kiskorú veszélyeztetése és minősített könnyű testi sértés mellett közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettével vádolja, bűnösségéről az Érdi Járásbíróság fog dönteni.