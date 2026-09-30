Ha boldogtalan párkapcsolatban élünk, akkor az szívfájdalmat is képes okozni – nem csak lelki értelemben. Az állandó veszekedések alvászavarokhoz vezetnek, amelyek aztán újabb és újabb betegségeket vonnak maguk után. S ráadásául kihat a család többi tagjára is, akik közül nyilvánvalóan a gyerekek sérülnek a legjobban. Testi és lelki problémákat okozva nekik is.
A gyermeki játékban van valami euforikus, még ha a képzeletben bevonul a Vörös Hadsereg is – mondja Kiss László, aki legújabb, Mi kell a boldogsághoz című novelláskötetében elsősorban gyerekkori élmények és párkapcsolati krízisek mentén teszi mérlegre a boldogságot. A szerzővel a leválasztás és az eltávolítás egyes stációiról is beszélgettünk.
Nagyvárosban rosszabb, gyerekekkel jobb, és a legjobb a gazdag nőknek - derül ki a 2018-as boldogságtérképből, melyet Magyarországról az ELTE PPK Pozitív Pszichológiai Kutatócsoportja a Jobb Veled a Világ Alapítvánnyal együtt rajzolt.
Lesújtó eredmények sokasága olvasható ki a kormány elmúlt egy évének értékelését tartalmazó Jó Állam Jelentés mellé készített közvélemény-kutatásból.
Michael Birkjaer nem csupán a világ egyik legboldogabb országából, Dániából jött, hanem foglalkozására nézve boldogságkutató, a koppenhágai Happiness Research Institute nemzetközi elemzője.