Nem csak lelki értelemben képes szívfájdalmat okozni, ha boldogtalan párkapcsolatban élünk

Ha boldogtalan párkapcsolatban élünk, akkor az szívfájdalmat is képes okozni – nem csak lelki értelemben. Az állandó veszekedések alvászavarokhoz vezetnek, amelyek aztán újabb és újabb betegségeket vonnak maguk után. S ráadásául kihat a család többi tagjára is, akik közül nyilvánvalóan a gyerekek sérülnek a legjobban. Testi és lelki problémákat okozva nekik is.