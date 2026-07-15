Előreláthatólag ősszel érkezik a csaknem 50 éves U2 új albuma, az első dal alapján pedig szokatlanul kevés szó esik majd politikáról és társadalmi ügyekről.
A U2 frontembere és the Edge, a zenekar gitárosa nemrég egy kijevi metróállomásnál adott spontán koncertet. Nem ez az első alkalom, amikor kiállnak a szerintük fontos ügyekért.
Plágiummal vádolja és 5 millió dollár kártérítésért perli a U2 rockzenekart és fontemberét, Bonót egy brit gitáros, énekes-dalszerző, aki egy manhattani szövetségi bíróságon nyújtott be keresetet - értesült a New York Post című lap.