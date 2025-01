Borkultúra kettős tükörben

Valóban – ahogy a címe is sugallja – „kettős tükörben” láttatja az olvasókkal a magyar borkultúrát a bor készítésének menetét és a bor irodalmát Rácz László és Cs. Varga István. S ahogy a jó bor mértékkel történő fogyasztására is kedvet kapunk, ha a gusztusosan elénk tálalt pohár fölé hajlunk, a könyv is olvasásra késztet, csodaszép kivitelezésével, amely a Hungarovox munkáját dicséri, és Pereszlényi Helga sugallatos címlapjával.