Csiba Gábor megrendezte saját hattyúdalát

Csiba Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház április elsejéig még hivatalban lévő főigazgatója a saját hattyúdalát rendezte meg, amikor kedden vizitálni hívta a KDNP országos vezetőit: lássák, milyen korszerűvé tette azt az intézményt, ahonnét most felsőbb utasításra távoznia kell.