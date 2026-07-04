Az egészségügyi miniszter hűtlen kezelés gyanújával fordult a hatóságokhoz a több évtizedes ügyben. Egy orvostudományi portál szerint akár 14,5 milliárd forintos lehet az okozott kár.
Lemondását elvileg Pintér Sándor leköszönő belügyminiszternek kellene elfogadnia, de kérdés, elfogadják-e, vagy az új egészségügyi tárcára vár a döntés.
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályán VIP kórtermet alakítottak ki – számol be róla a Borsod Online.
Csiba Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház április elsejéig még hivatalban lévő főigazgatója a saját hattyúdalát rendezte meg, amikor kedden vizitálni hívta a KDNP országos vezetőit: lássák, milyen korszerűvé tette azt az intézményt, ahonnét most felsőbb utasításra távoznia kell.