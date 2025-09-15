Az Innovatív Zala – High tech Magyarországért nevű Digitális Polgári Kör megalakulását hétfőn jelentette be Vigh László, Zalaegerszeg fideszes országgyűlési képviselője.
A Z generáció tagjai a mostanitól alapvetően eltérő vállalatokat tartanak vonzónak. Kutatás.
Megszakadtak a bértárgyalások a miskolci SEGA Hungary Kft.-nél, ezért szerda délutántól sztrájkot hirdetett a szakszervezet.
A magyarországi Bosch csoport vezetőjének, Javier González Pareja-nak ítélte a Budapest Business Journal (BBJ) „Az év külföldi vállalatvezetője” díjat. Először díjazta a külföldi vállalatvezetőket a BBJ és a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA). „A csapatommal nap, mint nap azon dolgozunk, hogy a Bosch munkaadóként és piaci szereplőként továbbra is fontos szerepet játsszon Magyarországon.” – nyilatkozta a díjazott.