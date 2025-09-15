A Bosch-csoport vezetője lett az év vállalatvezetője

A magyarországi Bosch csoport vezetőjének, Javier González Pareja-nak ítélte a Budapest Business Journal (BBJ) „Az év külföldi vállalatvezetője” díjat. Először díjazta a külföldi vállalatvezetőket a BBJ és a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA). „A csapatommal nap, mint nap azon dolgozunk, hogy a Bosch munkaadóként és piaci szereplőként továbbra is fontos szerepet játsszon Magyarországon.” – nyilatkozta a díjazott.