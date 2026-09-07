Rendőrségi fenyegetés az esztergomi Botticelli-freskó körül: „kiskirályi” viszonyokról beszél a falkép-restaurátor művész

Felháborodott bejegyzésben „kiskirályi” viszonyokról számol be egy, az Esztergomi Vármúzeum Fehér Tornyában zajló restaurátori munkákról szóló STUDIOLO nevű Facebook-oldalon szeptember 4-én este megjelent bejegyzés. Az eset rendőrségi fenyegetéshez, feljelentéshez és ahhoz vezetett, hogy mostanra az évtizedek óta ott dolgozó szakemberek be sem léphetnek a helyiségbe. Lapunknak a főrestaurátor nyilatkozott.