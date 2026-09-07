Felháborodott bejegyzésben „kiskirályi” viszonyokról számol be egy, az Esztergomi Vármúzeum Fehér Tornyában zajló restaurátori munkákról szóló STUDIOLO nevű Facebook-oldalon szeptember 4-én este megjelent bejegyzés. Az eset rendőrségi fenyegetéshez, feljelentéshez és ahhoz vezetett, hogy mostanra az évtizedek óta ott dolgozó szakemberek be sem léphetnek a helyiségbe. Lapunknak a főrestaurátor nyilatkozott.
A reneszánsz mesterek képeinek vizsgálata során már korábban találtak fehérjemaradványokat, de most kiderült, ezek nem szennyeződések, hanem a tudatos anyaghasználat jelei.
2021 első hónapjai még a koronavírus-járvány jegyében teltek, de tavasz végén, nyár elején újraéledt a valós eseményekkel teli kulturális élet. Sorozatunk negyedik részében képzőművészek foglalják össze az évet.