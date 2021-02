Rekordáron kelt el Botticelli festménye

Feltehetően egy orosz műgyűjtő birtokába került.

Halála előtt két hónappal, tavaly szeptemberben jelentette be a 92 éves amerikai ingatlanmágnás, Sheldon Solow, hogy ő és magánalapítványa eladja a – 2015-ben 200 millió dollárra becsült – műgyűjteményének ékkövét, a firenzei reneszánsz mester, Sandro Botticelli Ifjú képmása medalionnal című festményét. Solow a műhöz 1982-ben 810 ezer angol fontért (1,1 millió dollárért) jutott hozzá a Christie's árverésén, úgy, hogy még abban sem volt bizonyos, valóban Botticelli művét vette-e meg. Mint azt a brit művészettörténész, Norman Rosenthal a The Art Newspapernek felidézte: a londoni Királyi Akadémia kiállítási titkáraként dolgozott, mikor Solow felhívta, gondolkodik a festmény megvásárlásán, ám nem tudja, Botticelli, vagy pedig a szintén firenzei reneszánsz festő, Francesco Botticini művéről van-e szó, és kérte a tanácsát. Bár Rosenthal jelezte, ő nem reneszánsz szakértő, Solow addig erősködött, míg elrohant képnézőbe a Christie's King Street-i galériájába. Rosenthal sem tudta eldönteni, hogy Botticelli vagy Botticini. – Annyi bizonyos, ez egy remek reneszánsz portré – mondta Solow-nak, aki másnap megvette a képet. A Botticelli-festmény egészen a közelmúltig Manhattan belvárosában, a Solow Building földszinti magánmúzeumában talált otthonra olyan művészek alkotásainak társaságában, mint Jean-Michel Basquiat, Alexander Calder, Franz Kline, Henri Matisse, Joan Miró, vagy Vincent van Gogh. Időnként kölcsönadták, Londonban, New Yorkban és Washingtonban kiállították. Ám Solow művészeti és építészeti alapítványa annyira „komolyan vette” a magánmúzeumi státuszt, hogy az elmúlt két évtizedben látogatókat nem is fogadott. Az eset nem példa nélküli: az Egyesült Államokban több olyan művészeti alapítvány magánmúzeuma került a kritikák tüzébe, amelyek az adóoptimalizálást tartják fő küldetésüknek. Az ingatlanmágnás özvegye, Mia Fonssagrives-Solow szobrászművész mindenesetre novemberben ígéretet tett: a Solow-gyűjteményt megnyitják a nagyközönség előtt. A Sotheby's aukciósház négy hónapig marketingelte az 1480–90-re datált Botticelli-festményt, amelyet bemutattak Los Angelesben, New Yorkban, Londonban és Dubajban is, és kapott egy majdnem százoldalas katalógust művészettörténeti esszékkel, elemzésekkel. Ebből is tudható: a Szent Pétert vagy Szent Jánost ábrázoló medalion egy XV. századi sienai festő, Bartolommeo Bulgarini művéből való, az ismeretlen nemes ifjú pedig feltehetően a Medici-család tagja, vagy annak köréhez tartozik. Egy New York-i galériásnak, Robert Simonnak már múlt év őszén jelezte egy hongkongi műgyűjtő: megvenné a képet. A Sotheby's múlt csütörtöki New York-i árverésén feltehetően ő volt az az ázsiai licitáló, aki a 70 millió dollárnál induló licitből végül kiszállt. A győztes – egy oroszul beszélő műgyűjtő, aki Sotheby's londoni irodáján keresztül vásárolt – alig négy perc alatt 80 millió dollárért vette meg a képet, amelynek egyéb díjakkal együtt az ára 92,1 millió dollár (26,6 milliárd forint) lett. Az Ifjú képmása medalionnal ezzel a Leonardo da Vincinek tulajdonított, 2017-ben 450 millió dollárért elkelt Salvator Mundi után a második legdrágább aukción elkelt műalkotás lett. Az orosz műgyűjtő további három festményt is vásárolt: például a Ghirlandaio-körhöz tartozó firenzei festő, Marradi mester művéért, Lucretia haláláért díjakkal együtt 1 millió dollárt adott – ezzel Marradi rekordja dőlt meg. A Sotheby's január 28-i árverésén a díjakkal együtt 114,5 dollárért keltek el alkotások, ennek az összegnek több mint 80 százaléka az orosz műgyűjtő vásárlásaiból folyt be. Botticellinek mindössze három képe van magántulajdonban: a Rockefeller Madonna 2013-ban 10,4 millió dollárért kelt el a New York-i Christie's árverésén, múlt év decemberében a londoni Sotheby's Krisztus a kereszten olajképet 1 millió fontért (1,37 millió dollárért) adott el egy ázsiai műgyűjtőnek.