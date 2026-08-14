Kockázatokkal bővült az építőipar

Májusban is jelentős bővülést ért el az építőipar, melynek termelés 35,4 százalékkal nőtt a tavalyi gyenge teljesítményéhez képest - ez olvasható a KSH pénteki közleményében. Hasonló mértékű növekedésre több, mint egy évtizede nem volt példa. Ugyanakkor a május végi építőipari rendelésállomány pedig 94,3 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Ennek azonban, a tapasztalatok szerint csak egy része valósul meg - figyelmeztettek a szakemberek.