A gazdasági és energetikai miniszter azt elismerte, hogy a Tisza-kormány nem hirdethet győzelmet egy hónap alapján, de célként a tartós növekedést jelölte meg.
Májusban is jelentős bővülést ért el az építőipar, melynek termelés 35,4 százalékkal nőtt a tavalyi gyenge teljesítményéhez képest - ez olvasható a KSH pénteki közleményében. Hasonló mértékű növekedésre több, mint egy évtizede nem volt példa. Ugyanakkor a május végi építőipari rendelésállomány pedig 94,3 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Ennek azonban, a tapasztalatok szerint csak egy része valósul meg - figyelmeztettek a szakemberek.
Huszonegy új helyszínnel bővült az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Oktatási Szervezetének (UNESCO) világörökségi listája a világörökségi bizottság vasárnap befejeződött 40. ülésszakán Isztambulban. Ezzel a lista már 1052 helyszínt tartalmaz 165 országban. Sajnos bővültek a veszélyeztetett világörökségi helyszínek is.
Huszonegy új helyszínnel bővült az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Oktatási Szervezetének (UNESCO) világörökségi listája a világörökségi bizottság vasárnap befejeződött 40. ülésszakán Isztambulban.
Tovább bővült az elektronikus fizetési módok használata 2015 harmadik negyedévében - ismerteti a Magyar Nemzeti Bank csütörtökön kiadott tájékoztatójában, amely a honlapján olvasható.
Az Otthon Centrum előrejelzése szerint 2015 végére az idei lakáspiaci adásvételek száma a 2014. évi 114 ezer után elérheti a 150 ezret is, amely csak kevéssel marad el a válság előtti volumentől, és nagyjából 20 százalékkal alacsonyabb az egyensúlyinak tekinthető 170-180 ezer tranzakciószámnál.
A jótállási kötelezettséggel járó tartós fogyasztási cikkek köre kibővül, és egy kivétellel a 10 ezer forintos eladási ár lesz a jótállás kritériuma - a márciusban született kormányrendeletnek ez a szabálya szeptember 15-én lép hatályba.