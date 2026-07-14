Magyarázatot kért Carlo Ancelotti szövetségi kapitánytól arra, mi történt, és miért csak egy játékos utazott haza a csapat gépével a világbajnoki kiesés után.
A hollandoké lett a bronzérm, miután a brazil válogatott újfent fájdalmas vereségben részesült: az elődöntőben a németektől elszenvedett 7-1-et egy 0-3 követte!
Luiz Felipe Scolari, a brazil válogatott szövetségi kapitánya magára vállalta a vereség összes felelősségét, ám nem mond le, azt tervezi, hogy négy év múlva ugyanezekkel a játékosokkal nyeri meg a selecao hatodik vb-trófeáját.
Luiz Felipe Scolari, a brazil válogatott szövetségi kapitánya két legfőbb aggodalmáról beszélt a brazil újságíróknak.
Mától megváltozik a lebonyolítás rendje: az utolsó csoportfordulóban a meccseket immár egy időben rendezik. Hat órától a B jelű négyesben, 22 órától az A-ban zárul a küzdelem. Egyetlen továbbjutó hely maradt kiadó, arra az éppen egymással találkozó Mexikó és Horvátország aspirál.