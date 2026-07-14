"Döntők" a csoportkör zárásaként

Mától megváltozik a lebonyolítás rendje: az utolsó csoportfordulóban a meccseket immár egy időben rendezik. Hat órától a B jelű négyesben, 22 órától az A-ban zárul a küzdelem. Egyetlen továbbjutó hely maradt kiadó, arra az éppen egymással találkozó Mexikó és Horvátország aspirál.