Nacionalista dilemmák

Mit jelent egy nemzet tagjának lenni? Mit mond rólunk a nemzeti identitás? Ezekre és még hasonló kérdésekre ad választ, vagy épp bizonytalanít el a Képzelt közösségek, magánképzetek című kiállítás, két óbudai helyszínen, a Budapest Galériában és a Kiscelli Múzeum Fővárosi Képtárában. A tárlaton a nacionalizmus, kivált a közép-kelet-európai nacionalizmus kerül terítékre.