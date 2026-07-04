Vajon mennyire változtatják meg az életünket a technológiai innovációk, a mesterséges intelligencia és úgy általában az online jelenlét? Ezt a kérdést járja körül a Bejelentkezve maradok? című nemzetközi csoportos kiállítás.
Mit jelent egy nemzet tagjának lenni? Mit mond rólunk a nemzeti identitás? Ezekre és még hasonló kérdésekre ad választ, vagy épp bizonytalanít el a Képzelt közösségek, magánképzetek című kiállítás, két óbudai helyszínen, a Budapest Galériában és a Kiscelli Múzeum Fővárosi Képtárában. A tárlaton a nacionalizmus, kivált a közép-kelet-európai nacionalizmus kerül terítékre.
A Budapest Galéria kortárs tárlata, és egy régiségpiac a Bálna kulturális jelenlegi kínálata. A kereskedelmi funkciót pedig egyelőre a használtcikk- és biopiac jelenti, az emeleti üzletek azonban még bedeszkázva állnak. A 2005-ben eltervezett épületet az eredeti átadási határidő után három évvel sem sikerült kitalálni.