Több ezer ügyvéd a tisztújításon

Jelentősen megnövekedett részvétel, és aktív kampány mellett zajlott tegnap a Budapesti Ügyvédi Kamara (BÜK) tisztségviselő-választása - értesült lapunk. A 126 posztot érintő tisztújításon több mint ötezer ügyvéd volt jogosult részt venni; információink szerint már a kora délutáni órákig jóval többen éltek is e lehetőséggel, mint a megelőző voksoláson. A legutóbbi - akkor még több napos - tisztújításon ugyanis mindössze 1200-an voksoltak, most azonban már fél négykor több mint kétezer ügyvéd választott.