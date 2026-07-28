A két egykori kormánypárt rágalmazás miatt fordul az igazságszolgáltatáshoz. Juhász Péter szerint a Szőlő utcai javítóintézet egykori lakója él, és kéri, aki jót akar neki, az hagyja békén.
A 444 azt írja, hogy több forrás is hitelesnek véli a hozzá eljutott iratot, és a Legfőbb Ügyészség sem cáfolta annak valódiságát. Magyar Péter miniszterelnök a cikkre hivatkozva azonnali ügyészségi választ követelt.
Az alkotmányos rend elleni cselekmények gyanújával indított büntetőjogi eljárást a román szervezett bűnözés- és terrorizmusellenes ügyészség (DIICOT) olyan személyek ellen, akik a Jobbikot népszerűsítették Romániában. Az indoklás szerint alaposan gyanítható, hogy 2013-2014-ben a Jobbikot népszerűsítő több romániai rendezvényen revizionista, szeparatista, az alkotmányos rend elleni nyilatkozatok hangzottak el.