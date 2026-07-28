Bangó Sándor felfedte, kit nevez Zsolt bácsinak, a Fidesz-KDNP feljelentést tesz

gyermekvédelem;Fidesz-KDNP;pedofil-botrány;kezdeményezés;büntetőjogi eljárás;Szőlő utca;Zsolti bácsi;

2026-07-28 15:29:00 CEST

A két egykori kormánypárt rágalmazás miatt fordul az igazságszolgáltatáshoz. Juhász Péter szerint a Szőlő utcai javítóintézet egykori lakója él, és kéri, aki jót akar neki, az hagyja békén.

Bangó Sándornak, a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakójának TikTok-oldalán kedden hajnalban megjelent egy bejegyzés, amely megnevezi, volt az a bizonyos Zsolt bácsi. – „... Remélem, a halálom után mindenki el fogja hinni azt, hogy létezik Zsolt bácsi, és el fogja hinni azt is, hogy minden szó, amit elmondtam, igaz” – olvasható a Bangó Sándor közösségi oldalán megjelent posztban egy politikus megnevezése után.

Bangó Sándor még a Kontrollnak adott április végi interjújában beszélt először a egy Zsolt bácsi néven ismert politikusról, aki szexuális bűncselekményeket követett el a Szőlő utcai intézetben nevelt fiatalokkal szemben. „A Bangó Sándor honlapján ma megjelent szövegben Semjén Zsoltot nyilvánvaló politikai manipulációt követően megrágalmazták" – írta válaszul a Fidesz-KDNP a volt kormánypártok, amelyek ezért haladéktalanul megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket.

A közlemény emlékeztet, hogy Bangó Sándor maga is áldozat, ez azonban álláspontjuk szerint nem mentesíti az általa elkövetett cselekményekért viselt felelősség alól. „A legsúlyosabb felelősség Bangó Sándor politikai kihasználóit és felbujtóit terheli” – fogalmazott a két jelenleg ellenzéki párt. Ugyanakkor kedd reggel a KDNP több képviselője ugyanazzal a szöveggel tett közzé Facebook-bejegyzést. – „Kiállunk Semjén Zsolt mellett! Semjén Zsolt ártatlan!” – áll a posztokban.

Május 8-án az Index Bangó Sándor Tik-Tok bejegyzése alapján azt írta, a koronatanú vallomást tett az ügyészségen és megnevezte, ki az a Zsolti bácsi, de a nyomozás érdekében nem hozhatja nyilvánosságra a nevet. Az üggyel kapcsolatban az MTI megkereste a rendőrséget és az ügyészséget. A BRFK válaszában azt írta: a megkeresésre, a vonatkozó jogszabályok alapján, nem adható tájékoztatás.

A Zsolt bácsi-ügyben már többeket megszólaltató Juhász Péter egykori ellenzéki politikus egy rövid Facebook-posztban utalt arra, hogy nem történt öngyilkosság. „Bangó Sándor él és biztonságban van. Aki jót akar neki, az békén hagyja” – fogalmazott tömören az influenszer.

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